ما بين السطور في زيارة الوردانين...‎

Jeudi 14 Novembre 2019
خالد الهرماسي
من أهم وعود الرئيس قيس سعيد في حملته الإنتخابية وحتى أثناء المناظرة التلفزية هو الأمن القومي التونسي حيث عبر عن غضب كبير جداً من تناول أمور و خطط الأمن القومي على البلاتوات التلفزية و على قارعة الطريق قائلا لن أتكلم في شؤون الأمن القومي على وسائل الإعلام وهذا قرار مسؤول و فيه هيبة الدولة الحقيقية...
بعد التصريح الخطير جداً الذي جاء على لسان أحد الأمنيين في تسجيل مقطع فيديو يؤكد فيه وجود أسلحة حربية في معتمدية الوردانين الهادئة...
هي ملك مافيات نافذة في منطقة الساحل تستعد لإشعال حرب ردا على حملة الأيادي النظيفة ضد الحيتان الكبيرة من رؤوس الفساد...
على إثر كل هذا تحركت النيابة العمومية و فتحت تحقيق عاجل في الموضوع و تولى القطب القضائي للإرهاب ملف الحال نظرا للخطورة القصوى لما جاء في كلام الأمني...
مما زاد في حجم الشكوك و عدم ثقة الأهالي في كلام بعض المسؤولين هو التعاطي مع الموضوع إذ أن البعض ذهب مباشرة لتمييع القضية عن طريق إدعاء العادة مريض نفسي و يغلق الملف و ينتهي الموضوع...
لكن جاءت الزيارة الفجئية التي قام بها الرئيس قيس سعيد للوردانين رسالة طمئنة لكل الشعب لا آهالي المنطقة فقط لتكون إشارة قوية على أهمية ملف الأمن القومي عند الرئيس وأن القائد الأعلى للجيوش الثلاث يأخذ كل الأشياء بجدية المسؤول على امن الوطن و سلامة مواطينه
وكان هذا واضحا في إستقبال رئيس الجمهورية لرئيس الإستخبارات العسكرية ...
ومما يؤكد أن الأمر على قدر كبير جداً من الجدية هو كلام الرئيس الذي جاء فيه تحديداً: "محاولات الإرهابيين سوف تبقى بائسة ويائسة في الوردانين وكل أنحاء الوطن" حيث أشار إلى وجود تهديد فعلي و جدي وأن كلام الأمني ليس بتلك البساطة التي يروج لها عمق السيستام الذي مازال يسكن مفاصل البناية الرمادية...
لا شك أن إستقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس الإستخبارات العسكرية و زيارته اليوم الوردانين لها ما بعدها في قادم الساعات و أنه هناك قرارات و إجراءات منتظرة و قد تكون هامة جداً...
موضوع قد يكون محط الأنضار في الساعات القادمة...
حفظ الله البلاد و العباد من الظالمين الفاسدين...
من أهم وعود الرئيس قيس سعيد في حملته الإنتخابية وحتى أثناء المناظرة التلفزية هو الأمن القومي التونسي حيث عبر عن غضب كبير جداً من تناول أمور و خطط الأمن القومي على البلاتوات التلفزية و على قارعة الطريق قائلا لن أتكلم في شؤون الأمن القومي على وسائل الإعلام وهذا قرار مسؤول و فيه هيبة الدولة الحقيقية...
بعد التصريح الخطير جداً الذي جاء على لسان أحد الأمنيين في تسجيل مقطع فيديو يؤكد فيه وجود أسلحة حربية في معتمدية الوردانين الهادئة...
هي ملك مافيات نافذة في منطقة الساحل تستعد لإشعال حرب ردا على حملة الأيادي النظيفة ضد الحيتان الكبيرة من رؤوس الفساد...
على إثر كل هذا تحركت النيابة العمومية و فتحت تحقيق عاجل في الموضوع و تولى القطب القضائي للإرهاب ملف الحال نظرا للخطورة القصوى لما جاء في كلام الأمني...
مما زاد في حجم الشكوك و عدم ثقة الأهالي في كلام بعض المسؤولين هو التعاطي مع الموضوع إذ أن البعض ذهب مباشرة لتمييع القضية عن طريق إدعاء العادة مريض نفسي و يغلق الملف و ينتهي الموضوع...
لكن جاءت الزيارة الفجئية التي قام بها الرئيس قيس سعيد للوردانين رسالة طمئنة لكل الشعب لا آهالي المنطقة فقط لتكون إشارة قوية على أهمية ملف الأمن القومي عند الرئيس وأن القائد الأعلى للجيوش الثلاث يأخذ كل الأشياء بجدية المسؤول على امن الوطن و سلامة مواطينه
وكان هذا واضحا في إستقبال رئيس الجمهورية لرئيس الإستخبارات العسكرية ...
ومما يؤكد أن الأمر على قدر كبير جداً من الجدية هو كلام الرئيس الذي جاء فيه تحديداً: "محاولات الإرهابيين سوف تبقى بائسة ويائسة في الوردانين وكل أنحاء الوطن" حيث أشار إلى وجود تهديد فعلي و جدي وأن كلام الأمني ليس بتلك البساطة التي يروج لها عمق السيستام الذي مازال يسكن مفاصل البناية الرمادية...
لا شك أن إستقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس الإستخبارات العسكرية و زيارته اليوم الوردانين لها ما بعدها في قادم الساعات و أنه هناك قرارات و إجراءات منتظرة و قد تكون هامة جداً...
موضوع قد يكون محط الأنضار في الساعات القادمة...
حفظ الله البلاد و العباد من الظالمين الفاسدين...
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Par:Faten (Tunisia )
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