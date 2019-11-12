المحكمة الأوروبية تلزم بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

Mardi 12 Novembre 2019
الأناضول - لوكسمبورغ - قضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، بوجوب وضع دول الاتحاد علامة على البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية، في القضية التي رفعتها منظمة يهودية ومنتج نبيذ ضد قانون فرنسي.
وقالت المحكمة (مقرها لوكسمبورغ) في نص القرار إنّ "المنتجات الغذائية القادمة من أراضي تحتلها إسرائيل لابد أن تحمل علامة تحدد منشأها"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وأضافت: "أي منتج يخرج من المستوطنات يجب ألا يحمل علامة تصنفه على أنه صنع في إسرائيل".
وقرار "العدل الأوروبية"، بمثابة رفض للطعن الذي توجهت به منظمة يهودية وشركة تنتج النبيذ من الأراضي المحتلة للمحكمة، على حكم فرنسي يطلب وضع ملصقات تظهر مصدر المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة.
ومن المقرر أن تتم إحالة القضية إلى المحاكم الفرنسية من أجل إصدار قرار نهائي، وفقا لحكم محكمة العدل الأوروبية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أوصى المحامي العام للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بوجوب وسم المنتجات المستوردة من الضفة الغربية بإشارة خاصة في حال كان منشأها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
غيّر أن توصية المحامي العام للمحكمة العليا، ليست ملزمة لمحكمة العدل الأوروبية.
ويتعاطى الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية على اعتبار أنها "غير شرعية وعقبة في طريق السلام"، كما يعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين مخالفة للقوانين والشرائع الدولية.
وقالت المحكمة (مقرها لوكسمبورغ) في نص القرار إنّ "المنتجات الغذائية القادمة من أراضي تحتلها إسرائيل لابد أن تحمل علامة تحدد منشأها"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وأضافت: "أي منتج يخرج من المستوطنات يجب ألا يحمل علامة تصنفه على أنه صنع في إسرائيل".
وقرار "العدل الأوروبية"، بمثابة رفض للطعن الذي توجهت به منظمة يهودية وشركة تنتج النبيذ من الأراضي المحتلة للمحكمة، على حكم فرنسي يطلب وضع ملصقات تظهر مصدر المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة.
ومن المقرر أن تتم إحالة القضية إلى المحاكم الفرنسية من أجل إصدار قرار نهائي، وفقا لحكم محكمة العدل الأوروبية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أوصى المحامي العام للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بوجوب وسم المنتجات المستوردة من الضفة الغربية بإشارة خاصة في حال كان منشأها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
غيّر أن توصية المحامي العام للمحكمة العليا، ليست ملزمة لمحكمة العدل الأوروبية.
ويتعاطى الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية على اعتبار أنها "غير شرعية وعقبة في طريق السلام"، كما يعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين مخالفة للقوانين والشرائع الدولية.
En continu
- Hier 21:06 أودية عديدة بقابس تستوجب التدخل العاجل
- Hier 14:17 سجن المرناقية: نقابي يلقي بنفسه من سطح السجن
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:44
|17:14
|14:52
|12:10
|06:54
|05:25
|
16°
|16°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-15
|19°-14
|19°-14
|19°-14
|23°-13
Follow @babnet_Tunisie
(284 516) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(106 988) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 99 854) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 442) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 740) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 171) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 276) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 119) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 510) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 311) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 879) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 618) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 692) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 597) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 013) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 904) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 823) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 370) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 046) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 215) لطفي العبدلي.. تحت النار !
Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني للغنوشي : تحب ننتخبوك رئيس برلمان؟؟ دوّيو..