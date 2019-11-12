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عقود النفط تصعد قبل خطاب مرتقب للرئيس الأمريكي

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
الأناضول - صعدت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الثلاثاء بعدما هبطت الإثنين بنحو واحد بالمئة، مع ترقب المستثمرين إشارات من خطاب الرئيس دونالد ترامب إزاء المحادثات التجارية مع الصين.

وعند الساعة (08:20 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.43 بالمئة أو 27 سنتا إلى 62.45 دولارا للبرميل.


كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.40 بالمئة أو ما يعادل 23 سنتا إلى 57.09 دولارا للبرميل.

وتترقب الأسواق، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النادي الاقتصادي بنيويورك خلال وقت لاحق اليوم، بشأن أية إشارات إيجابية إزاء توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين.

وتعود أهمية النزاعات التجارية بالنسبة لأسعار النفط؛ كون الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام بمتوسط 18.5 مليون برميل يوميا، تتبعها الصين ثانيا بـ12.3 مليون برميل يوميا.

والسبت الماضي، قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل "جيد جدا"، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان بأفضل ما يكون بالنسبة لواشنطن.

وتابع: "تتقدم المحادثات مع الصين، وأعتقد بشكل جيد جدا.. وإذا أبرمنا اتفاقا، فإنه سيكون عظيما وإلا فإنني لن أبرمه".

  
  
     
  
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