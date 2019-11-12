عقود النفط تصعد قبل خطاب مرتقب للرئيس الأمريكي

Mardi 12 Novembre 2019
الأناضول - صعدت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الثلاثاء بعدما هبطت الإثنين بنحو واحد بالمئة، مع ترقب المستثمرين إشارات من خطاب الرئيس دونالد ترامب إزاء المحادثات التجارية مع الصين.
وعند الساعة (08:20 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.43 بالمئة أو 27 سنتا إلى 62.45 دولارا للبرميل.
كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.40 بالمئة أو ما يعادل 23 سنتا إلى 57.09 دولارا للبرميل.
وتترقب الأسواق، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النادي الاقتصادي بنيويورك خلال وقت لاحق اليوم، بشأن أية إشارات إيجابية إزاء توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين.
وتعود أهمية النزاعات التجارية بالنسبة لأسعار النفط؛ كون الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام بمتوسط 18.5 مليون برميل يوميا، تتبعها الصين ثانيا بـ12.3 مليون برميل يوميا.
والسبت الماضي، قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل "جيد جدا"، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان بأفضل ما يكون بالنسبة لواشنطن.
وتابع: "تتقدم المحادثات مع الصين، وأعتقد بشكل جيد جدا.. وإذا أبرمنا اتفاقا، فإنه سيكون عظيما وإلا فإنني لن أبرمه".
وعند الساعة (08:20 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.43 بالمئة أو 27 سنتا إلى 62.45 دولارا للبرميل.
كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.40 بالمئة أو ما يعادل 23 سنتا إلى 57.09 دولارا للبرميل.
وتترقب الأسواق، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النادي الاقتصادي بنيويورك خلال وقت لاحق اليوم، بشأن أية إشارات إيجابية إزاء توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين.
وتعود أهمية النزاعات التجارية بالنسبة لأسعار النفط؛ كون الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام بمتوسط 18.5 مليون برميل يوميا، تتبعها الصين ثانيا بـ12.3 مليون برميل يوميا.
والسبت الماضي، قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل "جيد جدا"، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان بأفضل ما يكون بالنسبة لواشنطن.
وتابع: "تتقدم المحادثات مع الصين، وأعتقد بشكل جيد جدا.. وإذا أبرمنا اتفاقا، فإنه سيكون عظيما وإلا فإنني لن أبرمه".
En continu
- Hier 22:41 هل يكون يوسف ... صاحب الطابع؟
- Hier 21:06 أودية عديدة بقابس تستوجب التدخل العاجل
- Hier 14:17 سجن المرناقية: نقابي يلقي بنفسه من سطح السجن
- Hier 11:00 التعددية النقابية بين الدستور و الواقع
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:44
|17:14
|14:52
|12:10
|06:54
|05:25
|
16°
|16°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-15
|19°-14
|19°-14
|19°-14
|23°-13
Follow @babnet_Tunisie
(284 504) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(106 933) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 99 818) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 423) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 735) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 165) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 270) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 085) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 509) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 274) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 822) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 606) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 683) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 590) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 008) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 901) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 817) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 363) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 018) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 201) لطفي العبدلي.. تحت النار !
Par:belfahem ( )
Sur: حجز 15 طنا من السكر المدعم و10 أطنان من مادة السميد في مخزن عشوائي بدوار هيشر