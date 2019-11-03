مخلوف لميدل ايست اي :هولاند اعترف بإغتياله ل4 شخصيات سياسية و ارجو أن لا أكون الخامس

Dimanche 03 Novembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشر موقع ميدل ايست اي البريطاني في نسخته الفرنسية مقالا تحت عنوانتحدث فيه عن إئتلاف الكرامة، الذي تمكن من اقتلاع 21 مقعدا في الانتخابات التشريعية التونسية و حل كرابع قوة سياسية في البلاد بعد تشكله في ظرف وجيز و تمكن عبر خطابه الثوري المحافظ من استمالة شريحة هامة من التونسيينو تضمن المقال حوارا مع سيف الدين مخلوف الناطق الرسمي للإئتلافو خلال إجابته عن صداقته بسيف الدين الرايس، قال مخلوف بأن دفاعه كان في إطار الدفاع عن الحريات المهددة في تلك الفترة التي شهدت اغتيالات سياسية و اريد من خلالها التضييق على الحريات الدينية بعد جرائم تورطت فيها المخابرات الأجنبية و استشهد مخلوف بكتاب dans l’ouvrage Un Président ne devrait pas dire ça, لGérard Davet et Fabrice Lhommeو قال مخلوف " الرئيس الفرنسي السابق فرونسوا هولاند اعترف في الكتاب ب4 اغتيالات سياسية و ارجو أن لا اكون الخامس"و عن الصورة الشهيرة له مع علم ليبيا الثورة و الكلاشينكوف، قال مخلوف "أنا فخور بهذه الصورة و كنت حينها في وفد من المحامين لمساندة الثورة الليبية و الصورة للذكرى لا اكثر، هل تعتقد أن ديكتاتورا مثل القذافي سيسقط بالقبلات مثلا"...