مخلوف لميدل ايست اي :هولاند اعترف بإغتياله ل4 شخصيات سياسية و ارجو أن لا أكون الخامس

Dimanche 03 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ميدل ايست اي البريطاني في نسخته الفرنسية مقالا تحت عنوان
Tunisie : la coalition al-Karama, un mistigri islamiste au Parlement
تحدث فيه عن إئتلاف الكرامة، الذي تمكن من اقتلاع 21 مقعدا في الانتخابات التشريعية التونسية و حل كرابع قوة سياسية في البلاد بعد تشكله في ظرف وجيز و تمكن عبر خطابه الثوري المحافظ من استمالة شريحة هامة من التونسيين
و تضمن المقال حوارا مع سيف الدين مخلوف الناطق الرسمي للإئتلاف
و خلال إجابته عن صداقته بسيف الدين الرايس، قال مخلوف بأن دفاعه كان في إطار الدفاع عن الحريات المهددة في تلك الفترة التي شهدت اغتيالات سياسية و اريد من خلالها التضييق على الحريات الدينية بعد جرائم تورطت فيها المخابرات الأجنبية و استشهد مخلوف بكتاب dans l’ouvrage Un Président ne devrait pas dire ça, لGérard Davet et Fabrice Lhomme
و قال مخلوف " الرئيس الفرنسي السابق فرونسوا هولاند اعترف في الكتاب ب4 اغتيالات سياسية و ارجو أن لا اكون الخامس"
و عن الصورة الشهيرة له مع علم ليبيا الثورة و الكلاشينكوف، قال مخلوف "أنا فخور بهذه الصورة و كنت حينها في وفد من المحامين لمساندة الثورة الليبية و الصورة للذكرى لا اكثر، هل تعتقد أن ديكتاتورا مثل القذافي سيسقط بالقبلات مثلا"...
تحدث فيه عن إئتلاف الكرامة، الذي تمكن من اقتلاع 21 مقعدا في الانتخابات التشريعية التونسية و حل كرابع قوة سياسية في البلاد بعد تشكله في ظرف وجيز و تمكن عبر خطابه الثوري المحافظ من استمالة شريحة هامة من التونسيين
و تضمن المقال حوارا مع سيف الدين مخلوف الناطق الرسمي للإئتلاف
و خلال إجابته عن صداقته بسيف الدين الرايس، قال مخلوف بأن دفاعه كان في إطار الدفاع عن الحريات المهددة في تلك الفترة التي شهدت اغتيالات سياسية و اريد من خلالها التضييق على الحريات الدينية بعد جرائم تورطت فيها المخابرات الأجنبية و استشهد مخلوف بكتاب dans l’ouvrage Un Président ne devrait pas dire ça, لGérard Davet et Fabrice Lhomme
و قال مخلوف " الرئيس الفرنسي السابق فرونسوا هولاند اعترف في الكتاب ب4 اغتيالات سياسية و ارجو أن لا اكون الخامس"
و عن الصورة الشهيرة له مع علم ليبيا الثورة و الكلاشينكوف، قال مخلوف "أنا فخور بهذه الصورة و كنت حينها في وفد من المحامين لمساندة الثورة الليبية و الصورة للذكرى لا اكثر، هل تعتقد أن ديكتاتورا مثل القذافي سيسقط بالقبلات مثلا"...
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Par:karimyousef (France )
Sur:مخلوف لميدل ايست اي :هولاند اعترف بإغتياله ل4 شخصيات سياسية و ارجو أن لا أكون الخامس