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مخلوف لميدل ايست اي :هولاند اعترف بإغتياله ل4 شخصيات سياسية و ارجو أن لا أكون الخامس

Dimanche 03 Novembre 2019

Dimanche 03 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ميدل ايست اي البريطاني في نسخته الفرنسية مقالا تحت عنوان
Tunisie : la coalition al-Karama, un mistigri islamiste au Parlement

تحدث فيه عن إئتلاف الكرامة، الذي تمكن من اقتلاع 21 مقعدا في الانتخابات التشريعية التونسية و حل كرابع قوة سياسية في البلاد بعد تشكله في ظرف وجيز و تمكن عبر خطابه الثوري المحافظ من استمالة شريحة هامة من التونسيين


و تضمن المقال حوارا مع سيف الدين مخلوف الناطق الرسمي للإئتلاف
و خلال إجابته عن صداقته بسيف الدين الرايس، قال مخلوف بأن دفاعه كان في إطار الدفاع عن الحريات المهددة في تلك الفترة التي شهدت اغتيالات سياسية و اريد من خلالها التضييق على الحريات الدينية بعد جرائم تورطت فيها المخابرات الأجنبية و استشهد مخلوف بكتاب dans l’ouvrage Un Président ne devrait pas dire ça, لGérard Davet et Fabrice Lhomme
و قال مخلوف " الرئيس الفرنسي السابق فرونسوا هولاند اعترف في الكتاب ب4 اغتيالات سياسية و ارجو أن لا اكون الخامس"

و عن الصورة الشهيرة له مع علم ليبيا الثورة و الكلاشينكوف، قال مخلوف "أنا فخور بهذه الصورة و كنت حينها في وفد من المحامين لمساندة الثورة الليبية و الصورة للذكرى لا اكثر، هل تعتقد أن ديكتاتورا مثل القذافي سيسقط بالقبلات مثلا"...

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192069

Karimyousef  (France)  |Dimanche 03 Novembre 2019 à 22h 03m |           
Ce maklouf vient de montrer son ignorance ,le président Hollande n'a jamais parlé de personnalités politiques,il a simplement fait allusion à l'élimination de certains éléments terroristes qui n'avaient aucun avec la Tunisie.
Avec cette légèreté dans ses déclarations,Ce maklouf va certainement porter préjudice aux intérêts de la Tunisie et à l'amitié franco-tunisienne.

Fessi425  (Tunisia)  |Dimanche 03 Novembre 2019 à 21h 53m |           
فرنسا دولة الإرهاب و تصدير الإرهابيين و تمويل الصهاينة في العالم




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