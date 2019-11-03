معز بن غربية يزور فلسطين ويفضح بشاعة الاحتلال الاسرائيلي قريبا على قرطاج +

Dimanche 03 Novembre 2019
باب نات - أعلن معز بن غربية بعد زيارته لفلسطين في إطار الإعداد لبرنامجه ''نحن هنا'' الذي ستبثه قناة قرطاج+ قريبا انه لم يرى اقذر و احقر من الاحتلال الصهيوني وأنه سيظهر للشعب التونسي بشاعة هذا الاحتلال وأعلن انه لا يتفهم مواقف بعض الإعلاميين الذين يتحرجون من مواقف قيس سعيد ووقوفه مع الشعب الفلسطيني .
وأعلن معز بن غربية الذي استضافه نوفل الورتاني مساء السبت في برنامج ''ديما لاباس'' على قناة التاسعة ''عندما يرى الجمهور التونسي معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن الا ان يكون مع هذا الشعب العظيم الذي اثبت للعالم وفاءه للأرض واستعداده لكل التضحيات من اجل الأرض وأعلن انه لا خلاف بين حماس و فتح في القضايا الجوهرية .''
وأضاف معز بن غربية ان قرطاج+ تستعد لندوتها الصحفية هذا الأسبوع والتي ستعلن من خلالها على برمجتها الشتوية و ربما برمجتها الرمضانية التى ستكون من بينها برنامج المايسترو .
وأعلن معز بن غربية الذي استضافه نوفل الورتاني مساء السبت في برنامج ''ديما لاباس'' على قناة التاسعة ''عندما يرى الجمهور التونسي معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن الا ان يكون مع هذا الشعب العظيم الذي اثبت للعالم وفاءه للأرض واستعداده لكل التضحيات من اجل الأرض وأعلن انه لا خلاف بين حماس و فتح في القضايا الجوهرية .''
وأضاف معز بن غربية ان قرطاج+ تستعد لندوتها الصحفية هذا الأسبوع والتي ستعلن من خلالها على برمجتها الشتوية و ربما برمجتها الرمضانية التى ستكون من بينها برنامج المايسترو .
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