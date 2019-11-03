Radio Babnet Tunisie On Air: Chahrazed - Ya Nasini Wa Na 3omri...  

دعه يعمل ، دعه يمر

Dimanche 03 Novembre 2019

Dimanche 03 Novembre 2019
مرتجى محجوب (*)

مجلة جباية معقدة إلى حد أن خبراء و مستشارين جبائيين لا يدركون جل فصولها و تشعباتها .


اجراءات ادارية لتكوين المؤسسات الاقتصادية و الشركات ، مملة حد الضجر ، تدفع عديد المستثمرين الداخليين و الخارجيين الى الصراخ بأعلى صوت : " أعطيني قرطلتي ما حاشتي بعنب " ، و " شعفة يا داود كان مازلت نعاود " .
هذا ، من دون الحديث عن الابتزاز و الرشوة المفروضة بكل وقاحة على طالبي الخدمة و غيرها من التجاوزات و الخروقات التي تشكل جرائم و خيانات في حق الوطن و الشعب .

تضييقات و "قصمان ظهر " ، على بعض من يعملون في اطار الاقتصاد الموازي من دون البعض الآخر ، عوض استيعابهم و احتوائهم ضمن الاقتصاد الرسمي ، و لا أتحدث في هذا الإطار بطبيعة الحال عن تهريب المخدرات أو السلاح أو كل ما يمس بالأمن القومي في مفهومه الشامل ، فهؤلاء جوابي لهم ، هو الكرتوش الحي و ما تنص عليه قوانين البلاد .

كل الدول التي اعتمدت اقتصاد السوق مع احتفاظها بقطاعات حيوية و استراتيجية مثل التعليم و الصحة و الكهرباء و...عرفت تطورا و صعودا اقتصاديا ملحوظا، ارتقى بمستوى عيش مواطنيها و بالدخل الفردي و الخام .
كل الدول التي خفضت من الاداءات على الأفراد و الشركات و بسطت الاجراءات الادارية و حاربت البيروقراطية و الرشوة و المحسوبية ، و تجند جل مسؤوليها من أجل جذب الاستثمارات عبر التعريف بمزايا البلاد و الجهات ، قد عرفت طريق النجاح و الرقي و الازدهار .

خلاف ذلك ، لن تنفع قروض و لا تبرعات و لا هبات ، بل سنكون حتما كمن يحرث في البحر ، حتى و ان عملنا جميعنا 24 ساعة في اليوم .

* اطار بنكي مجاز في الأقتصاد و التصرف
و ناشط سياسي مستقل


  
  
     
  
festival-6804d43d322cfced6f7ac9b60b49f1a8-2019-11-03 13:10:08






0 de 0 commentaires pour l'article 192051



En continu

الأحد 03 نوفمبر 2019 | 6ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:23 14:58 12:10 06:45 05:17
27°
 26° % 34 :الرطــوبة
تونــس 18°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
26°-1824°-1626°-1617°-1420°-14
  • Avoirs en devises
    18097,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15402 DT        1$ =2,82551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572787985|192051 788|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires