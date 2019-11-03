''الإخوة أبو شعر'' تشدو بروائع الابتهالات الدينية في تونس

Dimanche 03 Novembre 2019
الأناضول - نفطة (تونس) / الهادي الرداوي - أحيت فرقة "الإخوة أبو شعر" مساء السبت، حفل إنشاد ديني وابتهالات صوفية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للموسيقى الصوفية بنفطة (جنوب).
"والإخوة أبو شعر" فرقة إنشاد إسلامية سورية شهيرة، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة " أبوشعر" ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبوشعر.
وحضر الحفل، المئات من الجمهور المتعطش للانشاد الصوفي والذي قدم خصيصا لمتابعة آداء هذه الفرقة.
وقّدمت الفرقة عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية التي عرفت بها والتي تمثل مزيجًا صوفيًّا من المدائح والاذكار الصوفية.
المنشد الديني عبد الرحمن ابو شعر المتحدّث باسم الفرقة قال في تصريح اعلامي عقب الحفل " تونس كانت من سنوات طويلة تعد مقصدا لنا.. فقد كان الشوق متبادلا بيننا وبين التونسيين لهذا اللقاء واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من كسر الحواجز للوصول الى هذه المنطقة، في ليلة تكنّى بالروحانيات وتسمى بالوصال ".
وحضر السهرة عدد من الوجوه الثقافية ومن السفراء المعتمدين في تونس وسياسيين منهم عبدالفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالنيابة.
وقال مورو في تصريحات اعلامية : "نفطة بلد التاريخ التليد والعز المجيد والكوفة الصغرى والتي اثبتت سابقا انها سبّاقة في نشر العلم والمعرفة، دفعتنا الليلة لنكون في موعد مع الروحانيات وفي موعد مع انفسنا ..".
وتختتم الاحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني الدورة الرابعة لمهرجان الموسيقى الصوفية والروحية بنفطة(افتتحت الخميس وحملت اسم وصال) بعرض فني تحت عنوان "غرام الحضرة" بمسرح الهواء الطلق بالمدينة.
"والإخوة أبو شعر" فرقة إنشاد إسلامية سورية شهيرة، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة " أبوشعر" ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبوشعر.
وحضر الحفل، المئات من الجمهور المتعطش للانشاد الصوفي والذي قدم خصيصا لمتابعة آداء هذه الفرقة.
وقّدمت الفرقة عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية التي عرفت بها والتي تمثل مزيجًا صوفيًّا من المدائح والاذكار الصوفية.
المنشد الديني عبد الرحمن ابو شعر المتحدّث باسم الفرقة قال في تصريح اعلامي عقب الحفل " تونس كانت من سنوات طويلة تعد مقصدا لنا.. فقد كان الشوق متبادلا بيننا وبين التونسيين لهذا اللقاء واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من كسر الحواجز للوصول الى هذه المنطقة، في ليلة تكنّى بالروحانيات وتسمى بالوصال ".
وحضر السهرة عدد من الوجوه الثقافية ومن السفراء المعتمدين في تونس وسياسيين منهم عبدالفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالنيابة.
وقال مورو في تصريحات اعلامية : "نفطة بلد التاريخ التليد والعز المجيد والكوفة الصغرى والتي اثبتت سابقا انها سبّاقة في نشر العلم والمعرفة، دفعتنا الليلة لنكون في موعد مع الروحانيات وفي موعد مع انفسنا ..".
وتختتم الاحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني الدورة الرابعة لمهرجان الموسيقى الصوفية والروحية بنفطة(افتتحت الخميس وحملت اسم وصال) بعرض فني تحت عنوان "غرام الحضرة" بمسرح الهواء الطلق بالمدينة.
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Par:kerker (France )
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