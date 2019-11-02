لا خير في هايكا تساوي بين الفساد و الدولة‎

Samedi 02 Novembre 2019
خالد الهرماسي
في تصريح فلكلوري على نغمة السطمبالي هشام السنوسي الرئيس الفعلي للهيكا بطريقة أقل ما يقال فيها أنها بذيئة و دنيئة يقول أن حركة النهضة تتحمل المسؤولية في ما يحدث من تجاوزات داخل قناة الحوار التونسي...
من ليس له دراية بما يحدث و يستمع إلى هشام السنوسي يخرج بنتيجة وحيدة وهي أن سامي ولد مفيدة و قناته ضحية قمع و إستبداد و تهديدات حركة النهضة...
من حق هشام السنوسي أن يكون له آراء و أفكار ضد النهضة من حق هشام السنوسي أن يفعل كل ما يستطيع حتى تنهزم النهضة في كل المواعيد الإنتخابية من حق هشام السنوسي أن تكون له فوبيا النهضة لكن ليس من حق هشام السنوسي أن يكون ضد الدولة...
تصريح هشام السنوسي لإحدى الإذاعات هو مثل دس السم في الدسم وهو كذلك دفاع على أكبر مورط في عملية فساد تمس المشهد الإعلامي في تاريخ تونس...
هل يعلم هشام السنوسي أن من رفع القضية ضد ولد مفيدة هو المرفق العمومي أي التلفزة الوطنية دفاعا عن المال العام
ليس لحركة النهضة أو طرف سياسي آخر أي دخل في القضية...
فقط السيد هشام السنوسي بهذا التصريح الفضيحة يعبد و يمهد الطريق بخبث و مكر لتسييس اكبر عملية فساد في تاريخ الإعلام التونسي...
ليجعل بذلك ولد مفيدة ضحية حرية التعبير و الكلمة...
لكن غاب عن هشام السنوسي أن الشعب التونسي له من الوعي ما يكفي حتى يميز بين الخبيث و الطيب وأن تونس اليوم هي دولة القانون و المؤسسات
نعم هشام السنوسي ولد مفيدة سوف يحاكم محاكمة عادلة له فيها كل الضمانات و سيحفظ التاريخ أنك من أجل حقد أيديولوجي أعمى رميت طوق النجاة و الإفلات من المحاسبة لأحد أكبر مافيات الفساد فقط لأن لك عداء شخصي للنهضة...
إنتهى الدرس يا هشام
في تصريح فلكلوري على نغمة السطمبالي هشام السنوسي الرئيس الفعلي للهيكا بطريقة أقل ما يقال فيها أنها بذيئة و دنيئة يقول أن حركة النهضة تتحمل المسؤولية في ما يحدث من تجاوزات داخل قناة الحوار التونسي...
من ليس له دراية بما يحدث و يستمع إلى هشام السنوسي يخرج بنتيجة وحيدة وهي أن سامي ولد مفيدة و قناته ضحية قمع و إستبداد و تهديدات حركة النهضة...
من حق هشام السنوسي أن يكون له آراء و أفكار ضد النهضة من حق هشام السنوسي أن يفعل كل ما يستطيع حتى تنهزم النهضة في كل المواعيد الإنتخابية من حق هشام السنوسي أن تكون له فوبيا النهضة لكن ليس من حق هشام السنوسي أن يكون ضد الدولة...
تصريح هشام السنوسي لإحدى الإذاعات هو مثل دس السم في الدسم وهو كذلك دفاع على أكبر مورط في عملية فساد تمس المشهد الإعلامي في تاريخ تونس...
هل يعلم هشام السنوسي أن من رفع القضية ضد ولد مفيدة هو المرفق العمومي أي التلفزة الوطنية دفاعا عن المال العام
ليس لحركة النهضة أو طرف سياسي آخر أي دخل في القضية...
فقط السيد هشام السنوسي بهذا التصريح الفضيحة يعبد و يمهد الطريق بخبث و مكر لتسييس اكبر عملية فساد في تاريخ الإعلام التونسي...
ليجعل بذلك ولد مفيدة ضحية حرية التعبير و الكلمة...
لكن غاب عن هشام السنوسي أن الشعب التونسي له من الوعي ما يكفي حتى يميز بين الخبيث و الطيب وأن تونس اليوم هي دولة القانون و المؤسسات
نعم هشام السنوسي ولد مفيدة سوف يحاكم محاكمة عادلة له فيها كل الضمانات و سيحفظ التاريخ أنك من أجل حقد أيديولوجي أعمى رميت طوق النجاة و الإفلات من المحاسبة لأحد أكبر مافيات الفساد فقط لأن لك عداء شخصي للنهضة...
إنتهى الدرس يا هشام
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Par:jerbi1980 (France )
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