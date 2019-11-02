Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hathehe Laylate  

ضرورة زرع عقلية جذب الاستثمارات لدى كل مسؤولي الدولة

Samedi 02 Novembre 2019

Samedi 02 Novembre 2019
مرتجى محجوب

الاستثمار سواء كان عاما أو خاصا ، هو روح الاقتصاد و محركه الحيوي ،هو الكفيل بتطوير موارد الدولة و مجابهة عجز الميزانية و توفير فرص التشغيل و ايجاد الديناميكية الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية للرقي بمستوى عيش المواطنين و زرع الأمل في صفوف التلاميذ و الطلبة و سائر شرائح المجتمع .


الاستثمار يستوجب جملة من التشريعات و التشجيعات ، و بيئة مناسبة و حوكمة رشيدة و بنية تحتية و تبسيط للاجراءات و أمن و استقرار و غير ذلك من العوامل و المقتضيات ، و لكنه كذلك ، يتطلب أن يتحلى كل مسؤولي الدولة : من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة الى الوزراء ، فكتاب الدولة و الولاة و المعتمدين ...بعقلية و ممارسة جذب الاستثمارات الخارجية و الداخلية و خلق مناخ منافسة بين الولايات و المعتمديات و البلديات من أجل تحقيق الهدف الوطني بانشاء أقصى ما يمكن من المشاريع الاقتصادية و بالتالي خلق موارد الشغل .

ليس الأمر متعلقا بتونس فقط ، بل أنظروا ماذا يفعل ترامب و ماكرون و مركل و بوتين و غيرهم من رؤساء العالم ، ألم يتحولوا الى ممثلين تجاريين لبلدانهم ، ديدنهم في ذلك ، جلب رؤوس الأموال و الاستثمارات !
تلك ، هي السياسة في 2019 بصفة جلية كما كانت دائما بصيغ مخفية : مصالح اقتصادية و منافسة شرسة على مصادر الثروات و الأموال ، و "كل قدير و قدروا " .

تونس بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي و ما تكتنزه من ميزات تفاضلية ، لقادرة على أفضل بكثير مما هي عليه اليوم ،
يكفي أن يحصل الوعي و تتجلى الارادة و تتجسد الروح الوطنية حتى نقلع من الجمود و التردد و الخوف و الارتباك و الشك في امكانياتنا و قدراتنا التي تؤهلنا و بكل واقعية لصعود الجبال .

الى العمل من أجل الوطن .

  
  
     
  
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