Samedi 02 Novembre 2019
نصرالدين السويلمي - دون الولوغ في الحسابات الضيقة، وبعبارات موجزة قدم القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي خلاصة لقاء الائتلاف بحركة النهضة في إطار المساعي الرامية الى تشكيل حكومة تعكس تطلعات غالبية الشعب التونسي، جاء على صفحة العلوي:
" أفضى لقاء اليوم مع حركة النهضة إلى مايلي:
التأكيد على حق الحزب الفائز وواجبه، في تعيين رئيس الحكومة وفق مقتضيات الدستور.
الاطّلاع على مسار التفاوض مع بقية الأطراف.
تدارس السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة القادمة في ظلّ المواقف المعلنة حاليا من طرف الأحزاب.
تكوين لجنة مشتركة من النهضة والائتلاف لدراسة البرنامج المشترك بما يتماشى مع انتظارات الناس ووعودنا الانتخابية.
والباقي أمانات...
المجالس بالأمانات."
تلك فقرة إخبارية تعنى الشارع الذي يترقب نتائج المفاوضات، أما الحقائب والمؤاخذات والملفات التي تتطلب التسوية، فمكانها اللجان والتفصيل والصبر، وأما مكان جلوس الوفد وتحت أي صورة والمناورات والحيل والزعيم الخالد وكذا .. فتلك لا موضع لها في مفاوضات الشرف، وان وجدت بصور راقية، فقد عبر عنها الكاتب السياسي، بــــ" المجالس بالأمانات".
" أفضى لقاء اليوم مع حركة النهضة إلى مايلي:
التأكيد على حق الحزب الفائز وواجبه، في تعيين رئيس الحكومة وفق مقتضيات الدستور.
الاطّلاع على مسار التفاوض مع بقية الأطراف.
تدارس السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة القادمة في ظلّ المواقف المعلنة حاليا من طرف الأحزاب.
تكوين لجنة مشتركة من النهضة والائتلاف لدراسة البرنامج المشترك بما يتماشى مع انتظارات الناس ووعودنا الانتخابية.
والباقي أمانات...
المجالس بالأمانات."
تلك فقرة إخبارية تعنى الشارع الذي يترقب نتائج المفاوضات، أما الحقائب والمؤاخذات والملفات التي تتطلب التسوية، فمكانها اللجان والتفصيل والصبر، وأما مكان جلوس الوفد وتحت أي صورة والمناورات والحيل والزعيم الخالد وكذا .. فتلك لا موضع لها في مفاوضات الشرف، وان وجدت بصور راقية، فقد عبر عنها الكاتب السياسي، بــــ" المجالس بالأمانات".
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Par:essoltan (France )
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