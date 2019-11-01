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الحكومة القادمة جريئة أو لا تكون

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
مرتجى محجوب


في ظل الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها البلاد ، فلا مناص من حكومة شجاعة و جريئة ،" تضرب الحديد و هو سخون ", تأخذ قراراتها الاصلاحية منذ اليوم الأول بلا تردد و لا احتراز .


في هذا الإطار ، أقترح على الحكومة القادمة ، القرارات الاستعجالية التالية :

_ المبادرة بتغيير العملة الوطنية .
_ التطهير الجذري و كما نقول بالعامية : "عالعظم" ، لمسالك توزيع سائر أنواع المنتجات الفلاحية و الغذائية و الصناعية ...
_ تكوين لجنة وطنية تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية و البرلمان و الحكومة و الادارة و الهيئات و المنظمات الوطنية والمجتمع المدني و الاعلام ، للتدقيق في ثروات البلاد الطبيعية و طرق استغلالها و التصرف فيها .
_ عسكرة مواقع الانتاج الوطنية و تأمين عودة نشاطها للمستويات العادية .
_ منح الاستقلالية الوظيفية لهياكل المراقبة العمومية .
_ احداث صندوق تطوعي للزكاة و الصدقات .
_ احداث ضريبة رجوع عن الدعم تطبق على من تتجاوز مداخيلهم السنوية حدا معينا لا يستحقون معه التمتع بدعم الدولة .
_ الاسراع بتخفيف الاجراءات الادارية المتعلقة بتكوين الشركات التجارية و الصناعية و الخدماتية ، أقصى مستطاع و بصفة فورية.
_ تعزيز هياكل الاستخلاص الجبائي و لدى الصناديق الاجتماعية و سائر المؤسسات العمومية ، بشريا و ماديا .
_ بسط الأمن عبر التصدي بكل قسوة لبؤر الارهاب و الجريمة بأنواعها و أشكالها المتعددة .


إضافة لمبادرة الحكومة الرمزية بالتبرع التطوعي ب20 % من رواتب أعضائها لفائدة ميزانية الدولة .

مرحلة قادمة ، لا تتحمل الأيادي المرتعشة ، بل اقدام و جسارة و حسم ، بدون تهور و لا شعبوية و لا تنطع .

عاشت تونس
عاشت الجمهورية
و المجد للشهداء

  
  
     
  
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