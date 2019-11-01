أسوار تونس العالية حصن حصين ضد الأعداء (الواطية)

Vendredi 01 Novembre 2019
خالد الهرماسي
على قناة ولد مفيدة كان ضيفهم أحد ضحايا حملة الأيادي النظيفة وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي...
إلى هنا الأمر عادي جداً بما أن هذه القناة هي حائط المبكى المقدس عند أيتام السيستام بعد خراب البصرة على رؤوسهم...
إستفزني أحد كرونيكيرات الحصة عندما قال للوزير المقال بالحرف الواحد (أحنا حيطنا واطي)...
أولا تونس أسوارها عالية بل شاهقة شامخة شموخ الجبال التي لا تهزها الرياح وهي درع وحصن حصين في وجه كل أعداء الوطن أسوار تونس هم الجيش الوطني الذي علم العالم معنى الجيش الجمهوري أسوار تونس هم كل الأسلاك الأمنية التي تحفظ الأمانة تصون الوطن و تحمي العلم...
ثانيا إستفزني هذا الكرونيكير لأن لا المكان ولا الزمان ولا الأشخاص أهل لإعطاء الدروس في من هو الواطي و من هو الغير واطي...
إذا كان هناك واطي في البلاد الأكيد هو باعث هذه القناة رمز السقوط الفكري الثقافي و الأخلاقي ثم يأتي من بعده قطيعه من كرونيكرات و مقدمي البرامج التي تنطبق عليهم صفة و مصطلح ( الحيط الواطي) نعم حيط قناة ولد مفيدة واطي جداً إلى درجة أصبحت هذه القناة كالعاهرة كل ليلة في حضن عشيق يمارس معها شتى أنواع الدعارة الإعلامية ثم يلقي بها على الرصيف تبحث عن زبون جديد لنفس الغاية
يا أيها الكرونيكير الدرويش تونس أسوارها عالية فقط من كثرة وطايتكم أصبحتم لا ترون إلا من هم في حجمكم الواطي...
مهما حاولتم هدم قلاع و أسوار تونس تبقى دائما كالنسر فوق القمة الشماء...
إنتهى الدرس يا كرونيكير
إنتهى الدرس ولد مفيدة
على قناة ولد مفيدة كان ضيفهم أحد ضحايا حملة الأيادي النظيفة وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي...
إلى هنا الأمر عادي جداً بما أن هذه القناة هي حائط المبكى المقدس عند أيتام السيستام بعد خراب البصرة على رؤوسهم...
إستفزني أحد كرونيكيرات الحصة عندما قال للوزير المقال بالحرف الواحد (أحنا حيطنا واطي)...
أولا تونس أسوارها عالية بل شاهقة شامخة شموخ الجبال التي لا تهزها الرياح وهي درع وحصن حصين في وجه كل أعداء الوطن أسوار تونس هم الجيش الوطني الذي علم العالم معنى الجيش الجمهوري أسوار تونس هم كل الأسلاك الأمنية التي تحفظ الأمانة تصون الوطن و تحمي العلم...
ثانيا إستفزني هذا الكرونيكير لأن لا المكان ولا الزمان ولا الأشخاص أهل لإعطاء الدروس في من هو الواطي و من هو الغير واطي...
إذا كان هناك واطي في البلاد الأكيد هو باعث هذه القناة رمز السقوط الفكري الثقافي و الأخلاقي ثم يأتي من بعده قطيعه من كرونيكرات و مقدمي البرامج التي تنطبق عليهم صفة و مصطلح ( الحيط الواطي) نعم حيط قناة ولد مفيدة واطي جداً إلى درجة أصبحت هذه القناة كالعاهرة كل ليلة في حضن عشيق يمارس معها شتى أنواع الدعارة الإعلامية ثم يلقي بها على الرصيف تبحث عن زبون جديد لنفس الغاية
يا أيها الكرونيكير الدرويش تونس أسوارها عالية فقط من كثرة وطايتكم أصبحتم لا ترون إلا من هم في حجمكم الواطي...
مهما حاولتم هدم قلاع و أسوار تونس تبقى دائما كالنسر فوق القمة الشماء...
إنتهى الدرس يا كرونيكير
إنتهى الدرس ولد مفيدة
En continu
- Hier 21:23 صفاقس: حجز 1 كلغ من مخدر ''الكوكايين''
- Hier 21:12 نجم المتلوي - ماهر القيزاني مدربا جديدا
- Hier 21:05 لتشكيل الحكومة، اذهبوا إلى كلمة سواء.
- Hier 12:18 الرابطة 1- تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:52
|17:25
|15:00
|12:10
|06:43
|05:15
|
17°
|22°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-17
|24°-16
|28°-18
|23°-16
|27°-16
Follow @babnet_Tunisie
(283 343) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 757) آخر عمليات سبر الآراء..
(135 140) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 861) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 96 433) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 100) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 831) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 597) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 749) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 778) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 79 112) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 73 081) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 463) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 922) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 855) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 072) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 827) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 160) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 337) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 62 592) خطير جدا.. C'est très grave
Par:Nouri (Switzerland )
Sur:قاعد يكور مليح وقاعدين يغفصوا..