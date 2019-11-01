أسوار تونس العالية حصن حصين ضد الأعداء (الواطية)

Vendredi 01 Novembre 2019



على قناة ولد مفيدة كان ضيفهم أحد ضحايا حملة الأيادي النظيفة وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي...إلى هنا الأمر عادي جداً بما أن هذه القناة هي حائط المبكى المقدس عند أيتام السيستام بعد خراب البصرة على رؤوسهم...إستفزني أحد كرونيكيرات الحصة عندما قال للوزير المقال بالحرف الواحد (أحنا حيطنا واطي)...أولا تونس أسوارها عالية بل شاهقة شامخة شموخ الجبال التي لا تهزها الرياح وهي درع وحصن حصين في وجه كل أعداء الوطن أسوار تونس هم الجيش الوطني الذي علم العالم معنى الجيش الجمهوري أسوار تونس هم كل الأسلاك الأمنية التي تحفظ الأمانة تصون الوطن و تحمي العلم...ثانيا إستفزني هذا الكرونيكير لأن لا المكان ولا الزمان ولا الأشخاص أهل لإعطاء الدروس في من هو الواطي و من هو الغير واطي...إذا كان هناك واطي في البلاد الأكيد هو باعث هذه القناة رمز السقوط الفكري الثقافي و الأخلاقي ثم يأتي من بعده قطيعه من كرونيكرات و مقدمي البرامج التي تنطبق عليهم صفة و مصطلح ( الحيط الواطي) نعم حيط قناة ولد مفيدة واطي جداً إلى درجة أصبحت هذه القناة كالعاهرة كل ليلة في حضن عشيق يمارس معها شتى أنواع الدعارة الإعلامية ثم يلقي بها على الرصيف تبحث عن زبون جديد لنفس الغايةيا أيها الكرونيكير الدرويش تونس أسوارها عالية فقط من كثرة وطايتكم أصبحتم لا ترون إلا من هم في حجمكم الواطي...مهما حاولتم هدم قلاع و أسوار تونس تبقى دائما كالنسر فوق القمة الشماء...إنتهى الدرس يا كرونيكيرإنتهى الدرس ولد مفيدة