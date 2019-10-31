''وصال''.. مهرجان للموسيقى الصوفية ينطلق جنوبي تونس

Jeudi 31 Octobre 2019



الأناضول

انطلقت في مدينة "نفطة" التونسية، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان دولي للموسيقى الصوفية، تحت عنوان "وصال".وافتتح فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى الأحد، مديره حسن زرقوني، بكلمة رحّب فيها بالحاضرين، شاكرا أبناء نفطة (تابعة لمحافظة توزر/ جنوب غرب) على حسن استقبالهم لضيوف المهرجان.وفي تصريح للأناضول على هامش الافتتاح، قال زرقوني إن "المهرجان يعتبر فرصة لإنعاش السياحة الصحراوية والسياحة في نفطة، خصوصا في ظل التراجع الذي شهده القطاع منذ تسعينيات" القرن الماضي.واستدرك بالقول: "ولكن المهرجان بالأساس تظاهرة ثقافية وفنية وفكرية، نحاول من خلاله إبراز الموروث الصوفي بالجهة (المنطقة)، وتنوع الطرق الصوفية من خلال الندوات التي ينظمها كثير من المفكرين أمثال لطفي عيسى ويوسف الصديق والشيخ بدر المدني ومحمد بن حمودة".وأشار زرقوني إلى "تنوع الفقرات المبرمجة طوال المهرجان، واستمرارها حتى طلوع الفجر من كل ليلة، وتشمل الذكر والإنشاد في فقرة يقدمها المواطنون والزوّار، وتدرج لأول مرة منذ بداية المهرجان".وشهد الشارع الرئيسي للمدينة عرضا فرجويا قدمته العديد من الفرق الصوفية، بدءا من ساحة الاستقلال بزاوية قديلة وسط "نفطة"، وصولًا إلى ساحة الشهداء- سوق الربع بالمدينة.وحضر المئات من المواطنين من سكان نفطة وزوارها فعاليات الكرنفال التنشيطي.ومن المنتظر أن يواكب المهرجان آلاف الزوار من مختلف أنحاء البلاد ومن الجزائر والسياح الأجانب الذين يقضون عطلتهم بالمنطقة.وسيكون حفل اختتام المهرجان بعرض "غرام الحضرة" للفنان التونسي رياض اليونسي، بمسرح الهواء الطلق بالمدينة.