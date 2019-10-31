ترامب يهاجم مجددا ''الفيدرالي الأمريكي'' ورئيسه

Jeudi 31 Octobre 2019
الأناضول - واشنطن
قال إن الجميع يشعر بخيبة أمل شديدة من الفيدرالي الأمريكي ورئيسه جيروم باول "حيث كان يرفع الفائدة بسرعة كبيرة، وحاليا يخفضها بوتيرة بطيئة للغاية"..
دد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، ورئيسه جيروم باول، رغم خفض معدل الفائدة للمرة الثالث خلال 2019.
وقال ترامب في تغريدة عبر موقع "تويتر" الخميس، إن "الجميع يشعر بخيبة أمل شديدة في جيروم باول والاحتياطي الاتحادي، حيث كان يرفع الفائدة بسرعة كبيرة، وحاليا يخفضها بوتيرة بطيئة للغاية".
وأضاف ترامب أن قطاع التصنيع الأمريكي بحاجة إلى أسعار فائدة أقل من ألمانيا واليابان وجميع الدول الأخرى.
وفي مطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات أن قطاع التصنيع بالولايات المتحدة انخفض لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات، ما يعزز المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.
وتابع ترامب: "نحن الآن ، إلى حد بعيد ، أكبر وأقوى بلد ، لكن الاحتياطي الاتحادي يضعنا في وضع تنافسي غير جيد. الصين ليست مشكلتنا، بل الاحتياطي الاتحادي.. سوف نفوز على أي حال".
وأشار إلى أن "الدولار القوي ومعدلات الفائدة المرتفعة" يحدثان ضررا للاقتصاد الأمريكي.
وخفض الفيدرالي الأمريكي أمس أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.5 - 1.75 بالمئة، تماشيا مع التوقعات، للمرة الثالثة خلال 2019.
وأسعار الفائدة على الأموال الاتحادية المسجلة اليوم، تعتبر الأدنى منذ مايو/ أيار 2018.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 2 بالمئة في الربع السابق عليه.
قال إن الجميع يشعر بخيبة أمل شديدة من الفيدرالي الأمريكي ورئيسه جيروم باول "حيث كان يرفع الفائدة بسرعة كبيرة، وحاليا يخفضها بوتيرة بطيئة للغاية"..
دد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، ورئيسه جيروم باول، رغم خفض معدل الفائدة للمرة الثالث خلال 2019.
وقال ترامب في تغريدة عبر موقع "تويتر" الخميس، إن "الجميع يشعر بخيبة أمل شديدة في جيروم باول والاحتياطي الاتحادي، حيث كان يرفع الفائدة بسرعة كبيرة، وحاليا يخفضها بوتيرة بطيئة للغاية".
وأضاف ترامب أن قطاع التصنيع الأمريكي بحاجة إلى أسعار فائدة أقل من ألمانيا واليابان وجميع الدول الأخرى.
وفي مطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات أن قطاع التصنيع بالولايات المتحدة انخفض لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات، ما يعزز المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.
وتابع ترامب: "نحن الآن ، إلى حد بعيد ، أكبر وأقوى بلد ، لكن الاحتياطي الاتحادي يضعنا في وضع تنافسي غير جيد. الصين ليست مشكلتنا، بل الاحتياطي الاتحادي.. سوف نفوز على أي حال".
وأشار إلى أن "الدولار القوي ومعدلات الفائدة المرتفعة" يحدثان ضررا للاقتصاد الأمريكي.
وخفض الفيدرالي الأمريكي أمس أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.5 - 1.75 بالمئة، تماشيا مع التوقعات، للمرة الثالثة خلال 2019.
وأسعار الفائدة على الأموال الاتحادية المسجلة اليوم، تعتبر الأدنى منذ مايو/ أيار 2018.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 2 بالمئة في الربع السابق عليه.
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