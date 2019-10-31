41 مليون سائح يزورون تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019

Jeudi 31 Octobre 2019



الأناضول

تجاوز عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 41.6 مليون سائح.جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الثقافة والسياحة وهيئة الإحصاء التركيتين.وأوضح البيان أن عائدات تركيا من السياح خلال الفترة المذكورة، بلغت 26.63 مليار دولار.وأشارت معطيات وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن عدد زوّار تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، زاد بنسبة 14.50بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأضاف البيان المشترك، أن معدل إنفاق السائح الواحد خلال تواجده في تركيا، بلغ 649 دولارا.وأشار إلى أن عدد زوّار تركيا خلال سبتمبر الماضي، بلغ 5 ملايين و426 ألف و818 سائحا، بزيادة 13.23 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من 2018.وجاء السياح الروس في مقدمة الأجانب الذين توافدوا إلى تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 15.28، تلاهم الألمان بـ12.43، والبريطانيين ثالثا والبلغار رابعا والإيرانيين خامسا.