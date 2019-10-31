ارتفاع ضحايا حريق القطار السريع بباكستان إلى 62

Jeudi 31 Octobre 2019



الأناضول

ارتفع إلى 62، عدد ضحايا الحريق الناجم عن انفجار غاز الطهي داخل قطار سريع شرقي البنجاب الباكستانية.وفي تصريح صحفي، قال وزير السكك الحديدية في باكستان، شيخ راشد أحمد، إن القطار كان متوجها من كراتشي (جنوب)، إلى مدينة روالبندي الواقعة شمال البلاد.وأضاف أن انفجار غاز الطهي وقع أثناء مرور القطار بالقرب من بلدة لياكوتب في إقليم البنجاب، وأسفر عن مصرع 62.وأشار إلى أن بعض ركاب القطار، لقوا حتفهم نتيجة إلقاء أنفسهم إلى الخارج بسبب الفزع والخوف من الانفجار.من جانب آخر قال عامر تيمور أحد مسؤولي مديرية أمن بلدة رحيم يار خان إن فرق الإنقاذ والكوادر الطبية تواصل عملها لإسعاف المصابين.