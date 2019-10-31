محكمة مغربية تقضي بإعدام 4 مدانين بقتل سائحتين اسكندنافيتين

Jeudi 31 Octobre 2019



الأناضول

قضت محكمة مغربية، مساء الاربعاء، بإعدام 4 مدانين بقتل سائحتين إسكندنافيتين، في القضية التي هزت البلاد قبل عام .وصدر الحكم من محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط، بحسب مراسل الأناضول.وأيدت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا( محاذاة العاصمة الرباط)، حكم ابتدائي صدر من قبل وقضى بإعدام 3 من المدانين الأربعة، وقضت برفع عقوبة أحدهم من المؤبد إلى الاعدام .وقضت المحكمة بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما.وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما ابتدائية بالإعدام بحق 3 مدانين، وأحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد و5 سنوات، بحق 21 آخرين في القضية.وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض.والسائحتان، نرويجية ودنماركية، تم العثور على جثتيهما قرب جبل توبقال (أعلى قمة في المملكة)، في إقليم الحوز (وسط).ووجهت المحكمة إلى المشتبه فيهم، تهما من بينها "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة واستعمال أسلحة، ومحاولة صنع متفجرات".