ريال مدريد يكرم ضيفه متذيل ''الليغا'' بخماسية

Jeudi 31 Octobre 2019
الأناضول - اكتسح فريق ريال مدريد، الأربعاء، ضيفه ليجانيس بخمسة أهداف دون رد في الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 21 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 5 نقاط في المركز العشرين والأخير.
بادر ريال مدريد بتسجيل ثنائية مبكرة في الدقيقتين السابعة والثامنة عن طريق البرازيلي رودريغو سيلفا دو غويس والألماني توني كروس.
وبتلك الثنائية المبكرة، أصيب لاعبو ليجانيس بحالة من الإحباط، لينجح سيرخيو راموس في إضافة الهدف الثالث للريال من ضربة جزاء في الدقيقة 24.
وترك الفرنسي كريم بنزيما بصمته في اللقاء بتسجيله للهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 69.
واختتم الصربي لوكا جوفيتش مهرجان أهداف ريال مدريد في الدقيقة 91 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 21 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 5 نقاط في المركز العشرين والأخير.
بادر ريال مدريد بتسجيل ثنائية مبكرة في الدقيقتين السابعة والثامنة عن طريق البرازيلي رودريغو سيلفا دو غويس والألماني توني كروس.
وبتلك الثنائية المبكرة، أصيب لاعبو ليجانيس بحالة من الإحباط، لينجح سيرخيو راموس في إضافة الهدف الثالث للريال من ضربة جزاء في الدقيقة 24.
وترك الفرنسي كريم بنزيما بصمته في اللقاء بتسجيله للهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 69.
واختتم الصربي لوكا جوفيتش مهرجان أهداف ريال مدريد في الدقيقة 91 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.
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Par:Humanoid (Japan )
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