''المركزي المصري'': ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 108 مليارات دولار

Mercredi 30 Octobre 2019



الأناضول

- كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 17.2 بالمئة على أساس سنوي في العام المالي 2018/2019، إلى نحو 108.7 مليار دولار.ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.وقال المركزي المصري في تقرير أصدره اليوم، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى نحو 108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2019.وسجل الدين الخارجي لمصر نحو 92.7 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2018.وفي نهاية 2018، بلغ الدين الخارجي بمصر نحو 96.612 مليار دولار.وارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بمقدار 148 مليون دولار على أساس شهري، ليصل إلى 45.117 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2019.وفي 13 أبريل/ نيسان 2019، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن "هناك هاجسًا لدى البعض بشأن الدين الخارجي، لكن مصر لديها نموذجًا ماليًا نعمل في حدوده".وأضاف عامر، في تصريحات صحفية آنذاك، أن "قدرة الدول على السداد تختلف، وهناك تصنيف للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية حسب قوة سياساتها".وأوضح عامر: "كلما قمنا بتحسين سياساتنا زادت قدرتنا على السداد".