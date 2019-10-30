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خلال حفل أقيم بمناسبة عيد ''الهالوين''...مقتل 3 في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
الأناضول - لوس أنجلوس - قُتل 3 أشخاص في إطلاق نار وقع داخل أحد المنازل في مدينة "لونغ بينش" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أثناء الاحتفال بعيد الهالوين (الهلع).

وقال جاك هيفلين، المتحدث باسم هيئة الإطفاء في "لونغ بيتش"، إنّ إطلاق النار تسبب في "مقتل 3 رجال وإصابة 9 آخرين، لم يتم تحديد ظروفهم الصحية بعد"، حسبما نقلت صحيفة "لوس انجلوس تايمز"، الأربعاء.


وأضاف أنّ إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وصنفته السلطات على أنه واقعة "إطلاق نار جماعي".

ونقلت الصحيفة عن بعض سكان الحي ـ حيث وقع الحادث ـ إنه تم سماع دوي إطلاق نحو 20 عيار ناري.

وينتشر في الولايات المتحدة الاحتفالات التي تقام بمناسبة عيد "الهالوين" أو كما يطلق عليه العرب "عيد الهلع أو الرعب".

وتقام الاحتفالات في اليوم الأخير وقبل الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ويعتقد الكثيرون أن "الهالوين" تعود أصوله إلى جذور مسيحية، كونه يتزامن مع عيد مسيحي تاريخي يسمى عيد "جميع القديسين".

  
  
     
  
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