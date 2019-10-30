ولد مفيدة و الرقص على رؤوس الثعابين‎

Mercredi 30 Octobre 2019



حرية التعبير مكسب ثوري مقدس جائت به ثورة الأحرار و الكرامة كم هي رائعة الحرية عندما يتمتع بها أعدائها...تقليد الرؤساء و السياسين عادة حميدة في كل الديمقرطيات أنا شخصيا مع تقليد كل الرموز و النخبة السياسية في تونس لما فيه فائدة لوعي الشعوب...لكن أن يقع إستغلال هذه الأعمال الفنية في خطة إتصالية لإستباق قرار القضاء في ملفات فساد هذا يسمى الرقص على رؤوس الثعابين وهذا ما بصدد فعله سامي الفهري الذي عليه شبهة تهم خطيرة جداً تتعلق بالفساد المالي و الإداري في ما يعرف قضية كاكتوس برود الشهيرة...ما يفعله سامي الفهري منذ مدة ليست بالقصيرة في ظاهره حرية تعبير و إبداع لكن في باطنه خطط و إستبلاه لعقول الناس حتى يقال بعد أي إجراء قضائي متوقع سامي الفهري ضحية حرية التعبير و تونس في خطر...لكن ما لا يعلمه ولد مفيدة أن منسوب الوعي لدى الشعب التونسي في صعود لم تعرف له تونس مثيل في تاريخها..في النهاية من يرقص على رؤوس الثعابين يتحمل لدغاتها السامة..حرية التعبير هي غنيمة من غنائم الثورة و مقاومة الفساد هو المطلب الأول و الأساسي لثورة الحرية و الكرامة.تونس دولة القانون و المؤسسات تونس دولة الأمانات و أول الأمانات محاربة الفساد و لو كان سامي الفهري أو حتى قيس سعيد نفسهالمجد و العزة للشهداء الخزي و العار للفاسدين