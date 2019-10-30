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حملة ساخرة من الزبيدي بعد تصريحاته الإعلامية : أقالوني أنا ووزير الخارجية والثالث نسيتو...

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - أثارت الثلاثاء 29 أكتوبر، تصريحات وزير الدفاع المقال عبد الكريم الزبيدي اثر اقالته، حملة ساخرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وفي مداخلة على قناة الحوار التونسي تعليقا على قرار اقالته قدّم الزبيدي روايتين مختلفتين حول غيابه في مجلسين وزاريين انعقدا مؤخّرا.

أما الرواية الأولي حسب ما جاء على لسانه فتمثل في أنه كان في مهمّة وأعلم رئاسة الحكومة بذلك، أما الرواية الثانية فهي تغيّبه بسبب معارضته لخيارات الحكومة في علاقة بالاقتراض وأيضا انتقاداته لمشروع قانون المالية الذي وصفه بالقطوس في شكارة.


كما استعمل الزبيدي عبارات أثارت تهكّم نشطاء الفايسبوك على غرار "العسكر متاعي" وذلك في إشارة الي تدخل الوحدات العسكرية في أريانة خلال الفيضانات الأخيرة قائلا "أنا ما استدعاونيش في اجتماع لجنة الكوارث آما العسكر متاعي كان حاضر في أريانة.
ولم تنتهي الطرائف مع عبد الكريم الزبيدي حيث وفي ختام مداخلته على قناة الحوار التونسي قالت الإعلامية مريم بالقاضي للزبيدي "شكرا على تدخلك وشكرا على ما قدّمته للدولة في هذه السنوات" فأجاب الزبيدي قائلا "بارك الله فيك الي شكرتني على خاطر لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا حتي مسؤول قالّي بارك الله فيك".

وقال النشطاء ساخرين " الزبيدي كان وفيّا لعاداته من خلال تصريحاته التي تتميّز بالخلط واللخبطة والتناقض" وشبّه آخرون الزبيدي بالتلميذ الذي طرده المعلّم من القسم.

وذكّر بعض النشطاء بالتصريح الشهير للزبيدي حول الشيء الثالث الذي سيحمله لقرطاج وتوقّعوا أن التصريح القادم للزبيدي عندما يُسأل عن الإقالة سيقول فيه " أقالوني أنى ووزير الخارجية والثالث نسيتو...".



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191810

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 09h 25m |           
ك الزبيدي ك قناة الحوار كلهم الشكرة و البحر


Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 09h 16m |           
مهما يكن: لا يجب التهكم على الناس أيا كان.

السيد أقسم وقد يكون لم يفلح في مهامه، وهذا ليس سببا للتهكم عليه.

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 09h 08m |           
موضوع الكفاآت هو موضوع كبير وخطير في تونس ويكلف الدولة المليارات من الخسائر سنويا. والسيد الزبيدي هو احد من الآلاف او اكثر الذي يترأسون مؤسسات ولا نعرف كيف وصلوا اليها ولا كيف يسيرونها ؟
السيد الزبيدي له عديد الشهائد ودرس وترأس كليات ومع ذلك له خطاب وتعاليق لا تليق ولا في مستوى اخلاقي لوزير دولة او مدير مؤسسة تربوية.
الكفاءة لا علاقة لها بالشهائد الدراسية فقط بل بالخبرة والتجربة والعطاء في الميدان كفى تونس بالتمييز بين الجهات والعائلات والأقارب والتشغيل حسب الاكتاف لنشرع في بناء تونس الجديدة التي تبنى على أكتاف الكفاآت.



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