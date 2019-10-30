42 قتيلا على الأقل جرّاء انهيار أرضي بالكاميرون تسببت فيه الأمطار الغزيرة

Mercredi 30 Octobre 2019



الأناضول

- أعلنت وسائل إعلام كاميرونية، الثلاثاء، أن 42 شخصًا لقوا حتفهم، جرّاء انهيارا أرضي نجم عن أمطار غزيرة غربي البلاد.وأوضحت المصادر أن الانهيار الأرضي وقع الإثنين، وأن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل المدمرة في بلدة بافوسام الواقعة في المناطق المرتفعة بغرب البلاد على بعد نحو 200 كيلو متر شمالي مدينة دوالا الساحلية الرئيسية.ولفتت إلى أن مصادر رسمية ذكرت أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 42 شخصًا بينهم 26 طفلًا لقوا حتفهم تحت انقاض 11 مدمرًا في البلدة جرّاء الانهيار، مشيرين إلى احتمال ارتفاع الحصيلة لأكثر من ذلك.واستمر هطول أمطار غزيرة بعد انتهاء الموسم المطير في وسط أفريقيا مما أدى لفيضانات شديدة تسببت في نزوح زهاء 30 ألف شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة للكاميرون.