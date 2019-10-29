Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Ana Kalbi Lik Mayyal  

من حقكم الدستوري و القانوني ، أن تقيلوا من شأتم ، و لكن ...

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
مرتجى محجوب

لا جدال و لا نقاش في حقوق رئيس الجمهورية و الحكومة ، في اقالة وزير أو كاتب دولة حسب ما ينص عليه الدستور و القانون ، و لكن ، طريقة الاقالة و توقيتها يطرحان أكثر من سؤال و استفهام !


ألم يكن من الممكن انتظار تشكيل الحكومة الجديدة !
هل لهذا الحد لم يعد ممكنا مواصلة التعايش مع السادة الجينهاوي و الزبيدي و لو لفترة قصيرة قادمة !
ألم يشارك السيد عبد الكريم الزبيدي في الانتخابات الرئاسية الفارطة و أحرز المرتبة الرابعة بأكثر من 890 ألف صوت !
ألم يكن السيد خميس الجينهاوي هو خيار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في تواصل للمدرسة الدبلوماسية التونسية البورقيبية العريقة !
اقرأ أيضا: أول عملية جراحة ناجحة يقوم بها قيس سعيد..


أنصار الباجي رحمه الله ، و أنصار الزبيدي و أنصار البورقيبية ، بصفة عامة قد تلقوا و فهموا الرسالة جيدا ،

فقط ، من هنا فصاعدا ، لا تحدثونا عن ضرورة الوحدة الوطنية و ضرورة تجاوز الخلافات الايديولوجية .

و للحديث بقية ...

  
  
     
  
festival-7c3b1e29eec89747b33268ee1cae6bc1-2019-10-29 21:43:49






0 de 0 commentaires pour l'article 191804



En continu
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:28 15:03 12:10 06:40 05:12
19°
 19° % 88 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
19°-1923°-1723°-1620°-1622°-16
  • Avoirs en devises
    18400,8

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14757 DT        1$ =2,83652 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   157,2 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572387961|191804 280|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires