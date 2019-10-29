من حقكم الدستوري و القانوني ، أن تقيلوا من شأتم ، و لكن ...

Mardi 29 Octobre 2019
مرتجى محجوب
لا جدال و لا نقاش في حقوق رئيس الجمهورية و الحكومة ، في اقالة وزير أو كاتب دولة حسب ما ينص عليه الدستور و القانون ، و لكن ، طريقة الاقالة و توقيتها يطرحان أكثر من سؤال و استفهام !
ألم يكن من الممكن انتظار تشكيل الحكومة الجديدة !
هل لهذا الحد لم يعد ممكنا مواصلة التعايش مع السادة الجينهاوي و الزبيدي و لو لفترة قصيرة قادمة !
ألم يشارك السيد عبد الكريم الزبيدي في الانتخابات الرئاسية الفارطة و أحرز المرتبة الرابعة بأكثر من 890 ألف صوت !
ألم يكن السيد خميس الجينهاوي هو خيار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في تواصل للمدرسة الدبلوماسية التونسية البورقيبية العريقة !
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أنصار الباجي رحمه الله ، و أنصار الزبيدي و أنصار البورقيبية ، بصفة عامة قد تلقوا و فهموا الرسالة جيدا ،
فقط ، من هنا فصاعدا ، لا تحدثونا عن ضرورة الوحدة الوطنية و ضرورة تجاوز الخلافات الايديولوجية .
و للحديث بقية ...
لا جدال و لا نقاش في حقوق رئيس الجمهورية و الحكومة ، في اقالة وزير أو كاتب دولة حسب ما ينص عليه الدستور و القانون ، و لكن ، طريقة الاقالة و توقيتها يطرحان أكثر من سؤال و استفهام !
ألم يكن من الممكن انتظار تشكيل الحكومة الجديدة !
هل لهذا الحد لم يعد ممكنا مواصلة التعايش مع السادة الجينهاوي و الزبيدي و لو لفترة قصيرة قادمة !
ألم يشارك السيد عبد الكريم الزبيدي في الانتخابات الرئاسية الفارطة و أحرز المرتبة الرابعة بأكثر من 890 ألف صوت !
ألم يكن السيد خميس الجينهاوي هو خيار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في تواصل للمدرسة الدبلوماسية التونسية البورقيبية العريقة !
اقرأ أيضا: أول عملية جراحة ناجحة يقوم بها قيس سعيد..
أنصار الباجي رحمه الله ، و أنصار الزبيدي و أنصار البورقيبية ، بصفة عامة قد تلقوا و فهموا الرسالة جيدا ،
فقط ، من هنا فصاعدا ، لا تحدثونا عن ضرورة الوحدة الوطنية و ضرورة تجاوز الخلافات الايديولوجية .
و للحديث بقية ...
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Par:Matouchi ( )
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