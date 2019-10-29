من حقكم الدستوري و القانوني ، أن تقيلوا من شأتم ، و لكن ...

Mardi 29 Octobre 2019



لا جدال و لا نقاش في حقوق رئيس الجمهورية و الحكومة ، في اقالة وزير أو كاتب دولة حسب ما ينص عليه الدستور و القانون ، و لكن ، طريقة الاقالة و توقيتها يطرحان أكثر من سؤال و استفهام !ألم يكن من الممكن انتظار تشكيل الحكومة الجديدة !هل لهذا الحد لم يعد ممكنا مواصلة التعايش مع السادة الجينهاوي و الزبيدي و لو لفترة قصيرة قادمة !ألم يشارك السيد عبد الكريم الزبيدي في الانتخابات الرئاسية الفارطة و أحرز المرتبة الرابعة بأكثر من 890 ألف صوت !ألم يكن السيد خميس الجينهاوي هو خيار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في تواصل للمدرسة الدبلوماسية التونسية البورقيبية العريقة !أنصار الباجي رحمه الله ، و أنصار الزبيدي و أنصار البورقيبية ، بصفة عامة قد تلقوا و فهموا الرسالة جيدا ،فقط ، من هنا فصاعدا ، لا تحدثونا عن ضرورة الوحدة الوطنية و ضرورة تجاوز الخلافات الايديولوجية .و للحديث بقية ...