الخوانجية ودلاّلة الحضبة السياسية ...

Mardi 29 Octobre 2019
بقلم / منجي باكير
يا ايتها المتفاخرة بنذالتك السياسية ، وسمسرتك في الوطن و اهله و مجاهرتك (إعتزازا) بخدمة دكتاتورية اتت على الاخضر و اليابس ماديا و معنويا ، بادئا لم تكوني بحجم هذه الصفاقة لولا انّ الخوانجية عفسوا على جراحاتهم و - اباحوا - لك هذه الوقاحات ، لو انهم لم يظلموا انفسهم ، اهاليهم و الوطن في سبيل عتقك رقبتك و رقاب الفاسدين و الفاسدات من اعدل المحاكمات ...
الخوانجية يا عِرّة السياسة هم من شَدّ ظهر الوطن يوم كَسره امثالك في بيع الوطن و قهر الوطن و حلب الوطن و تعذيب الوطن ، كانوا يتوسدون تراب هذا الوطن في السجون و يقتاتون من بقايا بقايا ما تنتج ارض هذا الوطن ، بينما كنتِ و امثالك ترفلين في حرير الوطن المنهوب و تعاقرين فضلات موائد سادتك ...
الخوانجية يا نائحة الولائم النوفمبرية هم من جاهد و صبر و صابر على جرائم عهدك السيء الذكر و تجرعوا مرارات قهره و عاشوا و اهاليهم عذاب الحديد و النار و عانوا آلام المقاطعة و الملاحقة و زيارات الهزيع الاخير من الليل ... بينما كنتِ و مثيلاتك تقمن طقوس التعميد و تزغردن على صاحب العهد التليد و تتبارين على الولاء المخزي لذي( الراي السديد ) ...
الخوانجية يا زغراطة المحافل النوفمبرية هم حجر الواد و ملح الأرض يحبون الوطن كما يحبون ابناءهم و لا يرضون في الوطن شوكة تشاكه مهما حدث لهم و مهما لحقهم من اذية .
دعي الخوانجية يحبون الوطن و يبنون الوطن و اعتكفي في زاوية تبكين فيها نفسك و تلعنينها على ما فرطت في ايامك الخوالي من خدمة الوطن و ما اضعت على نفسك من حلاوة عذابات نُصرة الوطن و اهله علّك تكفّرين عن بعض خطاياك تُجاه هذا الوطن و أهله ، دعيك من الخوانجية و انزوي لترقعي ما بقي فيك من بقايا حياء إن بقيَت لأنّ الخوانجية في الحق - راسهم صحيح - و ماضون في التشييد و البناء و حبّ الوطن ، لا وقت و لا رغبة لديهم لاجترتر الهراءات و لا الرد على المهاترات ، فالتاريخ لا يسجل في شرف الا البُناة و هو يلفظ الفاسدين و الفاسدات إلى سلة المهملات و لك في من سبقوا خير المُثُلات ...
يا ايتها المتفاخرة بنذالتك السياسية ، وسمسرتك في الوطن و اهله و مجاهرتك (إعتزازا) بخدمة دكتاتورية اتت على الاخضر و اليابس ماديا و معنويا ، بادئا لم تكوني بحجم هذه الصفاقة لولا انّ الخوانجية عفسوا على جراحاتهم و - اباحوا - لك هذه الوقاحات ، لو انهم لم يظلموا انفسهم ، اهاليهم و الوطن في سبيل عتقك رقبتك و رقاب الفاسدين و الفاسدات من اعدل المحاكمات ...
الخوانجية يا عِرّة السياسة هم من شَدّ ظهر الوطن يوم كَسره امثالك في بيع الوطن و قهر الوطن و حلب الوطن و تعذيب الوطن ، كانوا يتوسدون تراب هذا الوطن في السجون و يقتاتون من بقايا بقايا ما تنتج ارض هذا الوطن ، بينما كنتِ و امثالك ترفلين في حرير الوطن المنهوب و تعاقرين فضلات موائد سادتك ...
الخوانجية يا نائحة الولائم النوفمبرية هم من جاهد و صبر و صابر على جرائم عهدك السيء الذكر و تجرعوا مرارات قهره و عاشوا و اهاليهم عذاب الحديد و النار و عانوا آلام المقاطعة و الملاحقة و زيارات الهزيع الاخير من الليل ... بينما كنتِ و مثيلاتك تقمن طقوس التعميد و تزغردن على صاحب العهد التليد و تتبارين على الولاء المخزي لذي( الراي السديد ) ...
الخوانجية يا زغراطة المحافل النوفمبرية هم حجر الواد و ملح الأرض يحبون الوطن كما يحبون ابناءهم و لا يرضون في الوطن شوكة تشاكه مهما حدث لهم و مهما لحقهم من اذية .
دعي الخوانجية يحبون الوطن و يبنون الوطن و اعتكفي في زاوية تبكين فيها نفسك و تلعنينها على ما فرطت في ايامك الخوالي من خدمة الوطن و ما اضعت على نفسك من حلاوة عذابات نُصرة الوطن و اهله علّك تكفّرين عن بعض خطاياك تُجاه هذا الوطن و أهله ، دعيك من الخوانجية و انزوي لترقعي ما بقي فيك من بقايا حياء إن بقيَت لأنّ الخوانجية في الحق - راسهم صحيح - و ماضون في التشييد و البناء و حبّ الوطن ، لا وقت و لا رغبة لديهم لاجترتر الهراءات و لا الرد على المهاترات ، فالتاريخ لا يسجل في شرف الا البُناة و هو يلفظ الفاسدين و الفاسدات إلى سلة المهملات و لك في من سبقوا خير المُثُلات ...
En continu
- 13:05 لا كساد عند اعلام الفساد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:55
|17:28
|15:03
|12:10
|06:40
|05:12
|
19°
|19°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|19°-18
|23°-17
|23°-16
|20°-16
|22°-16
Follow @babnet_Tunisie
(283 066) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 648) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 492) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 654) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 561) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 958) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 642) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 500) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 720) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 715) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 856) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 72 102) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 71 398) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 770) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 808) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 728) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 714) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 109) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 65 022) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 520) خطير جدا.. C'est très grave
Par:Matouchi ( )
Sur: الزبيدي لموزاييك: رئيس الجمهورية طلب مني البقاء..وأقالني بعد ساعة!