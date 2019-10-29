Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - 7awwa  

لا كساد عند اعلام الفساد

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
أبو مـــــازن

لم توشك الانتخابات و نتائجها على النهاية بعد و ما تبعها من قصف اعلامي طال الرئيس المنتخب وباقي المترشحين و عدد من الأحزاب والائتلافات الفائزة في الانتخابات التشريعية حتى أهلّت مجريات وحوادث جديدة أعادت زخم الدمغجة الاعلامية بعد انكسار شوكة اعلام الفساد و ضعف تأثيره لأيام معدودات.


هكذا يؤخذ المواطن على حين غرّة في كلّ حادثة فيعبث اعلام الفساد في منابره وينقل الاكاذيب و الصور المفتعلة و يبني اوهاما ويستدعي خبراء لا خبرة لهم و محللين لا حيلة لهم غير الخداع والمكر والتشويش. لم يكسد سوق الاعلام الفاسد ولن يكسد البتة فقد ترك السابقون أوراما تنخر جسم الوطن فلا يستريح من خبثها ولو تناول مسكنات الثورة.

أمّا الصورة الأولى ففيها حفرة عظيمة تتوسط طريقا معبّدا حيث تلوح قنوات التطهير وقد أتت عليها السيول الجارفة. تلك أشغال في طور الانجاز حسب قول وزارة التجهيز قد داهمتها الامطار وطبيعي جدا أن تصبح على تلك الحال. لكن المسكوت عنه اعلاميا حجم الطرق المعبدّة التي اقتلعتها الأمطار و الأحياء التي غمرتها المياه فكلاهما أنجز في عهد التغرير ودشّن تحت صخب نفس الاعلام.


وأمّا الصورة الثانية فهي تخص لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية الألماني حيث حضر مدير الديوان الرئاسي و غاب وزير الخارجية التونسي. الصورة تبدو بروتوكوليا منقوصة ولكنّها عميقة جدا و تبشّر بصدق نوايا التغيير. فوزيرنا الحالي أبقاه الله لم ينسى أنه راحل لا محالة عن الوزارة حتى أغرقها تسميات استجابة للسيستام و انقاذا لمن قد يطاله القانون. أو لعل الرئيس الجديد صاحب مقولة "ليس تطبيعا بل خيانة عظمى" تذكّر أن وزير خارجيته الحالى هو رأس التطبيع مع الكيان حين كان قائما بالأعمال "القنصلية" عند العدو الصهيوني في عهد التغرير أيضا.

  
  
     
  
festival-800b79b1bd546ae21a570d8aa4ad20fd-2019-10-29 13:05:01






0 de 0 commentaires pour l'article 191768



En continu
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:28 15:03 12:10 06:40 05:12
23°
 23° % 83 :الرطــوبة
تونــس 18°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
23°-1822°-1723°-1622°-1722°-17
  • Avoirs en devises
    18437,6

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14894 DT        1$ =2,83309 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   174,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572355097|191768 3051|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité