على غرار بن لادن.. إلقاء بقايا جثة البغدادي في البحر (إعلام أمريكي)

Mardi 29 Octobre 2019
الأناضول - كشفت وسائل إعلام أمريكية أنه تم التخلص من بقايا جثة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، الإثنين، عبر إلقائها في البحر، على غرار طريقة التخلص من جثة زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
إذ نقلت شبكة "ABC" عن مسؤولين أمريكيين إنه تم إلقاء بقايا جثة البغدادي في البحر عبر طائرة، دون الكشف عن المكان تحديدا.
فيما قال رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي ، في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن جيش بلاده تخلص من بقايا جثة البغدادي "بشكل مناسب"، دون ذكر تفاصيل إضافية.
كان مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأمن القومي، روبيرت أوبراين، قال في حوار مع قناة "NBC"، إنه يتوقع أن تتبع بلاده البروتوكول ذاته الذي استخدمته بالتخلص من جثة بن لادن.
فيما نقلت شبكة "CNN" في وقت سابق، عن مصدر وصفته بـ"المطلع" دون الكشف عن هويته، إن التخلص من بقايا جثة البغدادي، سيتم في البحر، على طريقة التخلص من جثة بن لادن.
وقتل زعيم القاعدة على يد القوات الأمريكية في مهمة خاصة عام 2011 على الأراضي الباكستانية، وتم التخلص من جثته في البحر.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، ليل السبت الأحد، مشيرا إلى أن الأخير فجر نفسه بعد محاولة هروبه من القوات الأمريكية عبر أحد الأنفاق.
إذ نقلت شبكة "ABC" عن مسؤولين أمريكيين إنه تم إلقاء بقايا جثة البغدادي في البحر عبر طائرة، دون الكشف عن المكان تحديدا.
فيما قال رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي ، في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن جيش بلاده تخلص من بقايا جثة البغدادي "بشكل مناسب"، دون ذكر تفاصيل إضافية.
كان مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأمن القومي، روبيرت أوبراين، قال في حوار مع قناة "NBC"، إنه يتوقع أن تتبع بلاده البروتوكول ذاته الذي استخدمته بالتخلص من جثة بن لادن.
فيما نقلت شبكة "CNN" في وقت سابق، عن مصدر وصفته بـ"المطلع" دون الكشف عن هويته، إن التخلص من بقايا جثة البغدادي، سيتم في البحر، على طريقة التخلص من جثة بن لادن.
وقتل زعيم القاعدة على يد القوات الأمريكية في مهمة خاصة عام 2011 على الأراضي الباكستانية، وتم التخلص من جثته في البحر.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، ليل السبت الأحد، مشيرا إلى أن الأخير فجر نفسه بعد محاولة هروبه من القوات الأمريكية عبر أحد الأنفاق.
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