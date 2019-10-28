Radio Babnet Tunisie On Air: Wael Jassar - Bitrohlak Michwar  

رئيس المصرف المركزي اللبناني: الاقتصاد على بعد أيام من الانهيار

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
الأناضول - بيروت/ بلال البقيلي - حذر رئيس المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، الإثنين، من أن اقتصاد البلد على بعد أيام من الانهيار، في حال استمرت الاحتجاجات.

ودعا سلامة، في مقابلة مع قناة "CNN" الإخبارية الأمريكية إلى تغيير سريع في حكومة سعد الحريري لإرضاء المتظاهرين الذين يفترشون الشوارع منذ 12 يومًا.


ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة المفسدين.

وأضاف سلامة أن تعديل الحكومة مطلوب لاستعادة الثقة، مع ضرورة الحرص على أن لا تجف التدفقات المالية من اللبنانيين في المهجر.

وتابع: التكلفة ثقيلة على البلد، والأهم أننا نخسر الثقة في كل يوم، في حين أن المالية والاقتصاد أمران قائمان على الثقة.

ومضى قائلًا إن الحريري يسعى للحصول على الإجماع لتشكيل حكومة جديدة أو القيام بتغييرات في الحكومة الحالية، على نحو يُرضي الشعب اللبناني ويستعيد بعض الثقة، لكن حاليًا لا يوجد تقدم.

وبدأت احتجاجات لبنان، في 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ.

وتراجعت الحكومة أمام الاحتجاجات، حيث أقرت في 21 أكتوبر الجاري، موازنة 2020 من دون ضرائب جديدة على المواطنين، بجانب اتخاذ إجراءات أخرى، منها خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، لكن المحتجين يصرون على مطالبهم.

ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات، أغلقت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، على رأسها المؤسسات المصرفية والتعليمية، أبوابها في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون، عبر قطع الطرقات الرئيسية.

  
  
     
  
festival-464c7bb588d85d568f413dfd4ecc222f-2019-10-28 21:32:51






0 de 0 commentaires pour l'article 191747



En continu
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:56 17:29 15:03 12:10 06:39 05:11
20°
 20° % 88 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1924°-1724°-1625°-1723°-17
  • Avoirs en devises
    18437,6

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14894 DT        1$ =2,83309 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   174,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572300392|191747 381|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires