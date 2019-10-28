موريتانيا تعلن اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز قبالة سواحلها تقدرها شركات أجنبية بـ50 تريليون قدم مكعبة من الغاز

Lundi 28 Octobre 2019
الأناضول - نواكشوط / محمد البكاي - أعلنت الحكومة الموريتانية، الإثنين، اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز قبالة سواحلها تقدرها شركات أجنبية بنحو 50 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني، محمد ولد عبد الفتاح، إنه تم اكتشاف احتياطيات جديدة وكبيرة من الغاز قبالة شواطئ البلاد.
واعتبر ولد عبد الفتاح في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن "الاحتياطات الجديدة تفتح آفاقا واعدة".
وقالت شركتا "كوسموس" و"بريتيش بتروليوم" العاملتين في مجال عن التنقيب عن الغاز والنفط، عبر بيان اليوم، إن الاكتشافات الجديدة في المياه الموريتانية تصل إلى 50 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وتنتج موريتانيا حاليا حوالي 5 آلاف برميل يوميا من النفط، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
وبينما لا ينتج هذا البلد غاز حتى الآن، إلا أنه وقع مع السنغال، العام الماضي، اتفاقية لاستثمار حقل غاز "السلحفاة/أحميم الكبير" المكتشف على حدودهما البحرية.
ويعد حقل غاز "السلحفاة/ أحميم الكبير" أهم اكتشاف للغاز بالبلدين، وتقدر شركة "كوسموس" التي اكتشفته، و برتيش بتروليوم "بي بي" شريكتها في الاستغلال، احتياطاته بـ 25 تريليون قدم مكعب.
وينتظر أن يبدأ الإنتاج بشكل فعلي في هذا الحقل نهاية 2021.
وقال وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني، محمد ولد عبد الفتاح، إنه تم اكتشاف احتياطيات جديدة وكبيرة من الغاز قبالة شواطئ البلاد.
واعتبر ولد عبد الفتاح في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن "الاحتياطات الجديدة تفتح آفاقا واعدة".
وقالت شركتا "كوسموس" و"بريتيش بتروليوم" العاملتين في مجال عن التنقيب عن الغاز والنفط، عبر بيان اليوم، إن الاكتشافات الجديدة في المياه الموريتانية تصل إلى 50 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وتنتج موريتانيا حاليا حوالي 5 آلاف برميل يوميا من النفط، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
وبينما لا ينتج هذا البلد غاز حتى الآن، إلا أنه وقع مع السنغال، العام الماضي، اتفاقية لاستثمار حقل غاز "السلحفاة/أحميم الكبير" المكتشف على حدودهما البحرية.
ويعد حقل غاز "السلحفاة/ أحميم الكبير" أهم اكتشاف للغاز بالبلدين، وتقدر شركة "كوسموس" التي اكتشفته، و برتيش بتروليوم "بي بي" شريكتها في الاستغلال، احتياطاته بـ 25 تريليون قدم مكعب.
وينتظر أن يبدأ الإنتاج بشكل فعلي في هذا الحقل نهاية 2021.
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