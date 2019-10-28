مصرع 7 وإصابة 11 إثر أمطار غزيرة شرقي السعودية

Lundi 28 Octobre 2019
الأناضول - الرياض - أعلن الدفاع المدني السعودي، الإثنين، مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 جراء أمطار غزيرة شمال شرقي السعودية.
وقال الدفاع المدني، في تغريدة عبر "تويتر": "تلقى مدني (محافظة) حفر الباطن (شمال شرقي السعودية) خلال الحالة المطرية (1176) بلاغا وباشر منها (4) حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة".
وأضاف: "نتج عن الحالة المطرية 7 وفيات و11 إصابة وإخلاء 16 شخصاً وإيواء 7 أشخاص ، وتضرر 40 مركبة و3 منازل"، دون تفاصيل أكثر.
فيما أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن تلك البلاغات جاءت من الجمعة الماضي وحتى الأحد.
وقال المتحدث بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، إن هذه البلاغات أتت بعد ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على محافظات بينها حفر الباطن.
ووفق إعلام محلي، شهدت حفر الباطن، أمطار غزيرة الأحد، وسط طقس سييء وتقلبات جوية تشهدها دول بالمنطقة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم "هطولا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة".
ويترافق ذلك مع موجة من الطقس السيء تضرب المنطقة العربية وتسببت حتى الآن مصرع 22 في مصر وشخص واحد في غزة.
وقال الدفاع المدني، في تغريدة عبر "تويتر": "تلقى مدني (محافظة) حفر الباطن (شمال شرقي السعودية) خلال الحالة المطرية (1176) بلاغا وباشر منها (4) حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة".
وأضاف: "نتج عن الحالة المطرية 7 وفيات و11 إصابة وإخلاء 16 شخصاً وإيواء 7 أشخاص ، وتضرر 40 مركبة و3 منازل"، دون تفاصيل أكثر.
فيما أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن تلك البلاغات جاءت من الجمعة الماضي وحتى الأحد.
وقال المتحدث بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، إن هذه البلاغات أتت بعد ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على محافظات بينها حفر الباطن.
ووفق إعلام محلي، شهدت حفر الباطن، أمطار غزيرة الأحد، وسط طقس سييء وتقلبات جوية تشهدها دول بالمنطقة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم "هطولا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة".
ويترافق ذلك مع موجة من الطقس السيء تضرب المنطقة العربية وتسببت حتى الآن مصرع 22 في مصر وشخص واحد في غزة.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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