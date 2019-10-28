الأرجنتين.. ماكري يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة ويهنئ منافسه

Lundi 28 Octobre 2019



الأناضول

- أقر الرئيس الأرجنتيني المنتهية ولايته، ماوريسيو ماكري، الإثنين، بهزيمته في الانتخابات التي أجريت ،الأحد، وهنأ منافسه، ألبرتو فرنانديز بالفوز.ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن ماكري في تصريحات من مقره الانتخابي، أنه أجرى اتصالا بفرنانديز وهنأه ودعاه للقاء في القصر الرئاسي.وأضاف: "نحتاج إلى انتقال منظم يجلب الهدوء إلى جميع ربوع الأرجنتين لأن الشيء الأهم هو سلامة ومصلحة الشعب".وذكرت السلطات أن فرنانديز حصل على 48% من أصوات الناخبين مقابل 40.47% لماكري مع فرز 95.54 من الأصوات.ولم تعلن النتائج الرسمية حتى الساعة 06:30 تغ.