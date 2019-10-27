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الأرجنتين.. الناخبون يختارون رئيسا جديدا للبلاد

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
الأناضول - بيونس آيريس/ محمد إمين جانيك - توجه الناخبون الأرجنتينيون، الأحد، إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت، في 10 آلاف صندوق اقتراع، عند الساعة الثامنة صباحا، وتستمر إلى غاية السادسة مساء بالتوقيت المحلي.


وسيختار حوالي 34 مليون ناخب أرجنتيني، إضافة إلى رئيس جديد للبلاد، نائبا للرئيس، و24 سيناتورا، و130 عضوا في البرلمان.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، تنافس في انتخابات الرئاسة التمهيدية بالأرجنتين، 6 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري، الذي حصل على 32 بالمائة من أصوات الناخبين، ومرشح المعارضة ألبيرتو فرنانديز، الفائز بنسبة 47 بالمائة من الأصوات.

وتوقعت استطلاعات للرأي، أجرتها مؤسسات محلية وأجنبية، فوز فرنانديز بنسبة تفوق الـ 50 بالمائة، وماكري بـ35 بالمائة، من أصوات الناخبين.

يُذكر أن رئيسة البلاد السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، تتنافس في الانتخابات الجارية، على منصب نائب الرئيس، وهي التي تطاردها نحو ألف تهمة فساد في قضية "دفاتر الفساد"، التي تعد من أكبر القضايا التي هزت البلاد، وتعرف بسياساتها الحمائية.

  
  
     
  
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