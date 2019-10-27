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قدم: رغم إضاعته ضربتي جزاء .. مانشستر يونايتد يهزم نوريتش بثلاثية في ''البريميرليغ''

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
الأناضول - عبر فريق مانشستر يونايتد، الأحد، مضيفه نوريتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 13 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 28 نقطة.


بادر مانشستر يونايتد بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 عن طريق الاسكتلندي سكوت مكتوميناي.

وأضاع ماركوس راشفورد فرصة تسجيل الهدف الثاني بإهداره لضربة جزاء في الدقيقة 29، وبعدها بدقيقة صالح جمهوره بتسجيله للهدف الثاني.

ومع حلول الدقيقة 43 أهدر الفرنسي انتوني مارسيال ضربة جزاء ثانية لمانشستر يونايتد ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وجاءت الدقيقة 73 ليتمكن مارسيال من تسجيل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، قبل أن يحرز أونيل هرنانديز هدف حفظ ماء الوجه لنوريتش سيتي في الدقيقة 88.

  
  
     
  
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