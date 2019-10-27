Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Galou Zini  

بهدف المصري صلاح.. ليفربول يعبر توتنهام في ''البريميرليغ''

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
الأناضول - استعاد فريق ليفربول، الأحد، توازنه من جديد بتغلبه على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز العاشر.


باغت توتنهام منافسه ليفربول بهدف مبكر في أول دقيقة عن طريق هاري كين عندما اصطدمت الكرة في العارضة لتجد رأسه في المرمى.

بعدها أحكم لاعبو ليفربول سيطرتهم على مجريات اللقاء، لولا تألق الحارس الأرجنتيني باولو غازانيجا لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث مال أداء توتنهام للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

قابله ضغط وهجوم مكثف من جانب لاعبي ليفربول في رحلة بحث عن التعادل إلى أن جاءت الدقيقة 52 ليتمكن "الريدز" من التعادل عبر جوردان هندرسون.

ومع حلول الدقيقة 72 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليفربول نفذها المصري محمد صلاح في المرمى مسجلًا الهدف الثاني.

وفشلت بعدها جميع محاولات توتنهام في إدراك التعادل، ليخرج ليفربول فائزًا باللقاء.

  
  
     
  
festival-f7d9d3a49d9fd5387c31e80bc88e9643-2019-10-27 19:30:36






0 de 0 commentaires pour l'article 191681



En continu

الأحد 27 أكتوبر 2019 | 28 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:57 17:30 15:04 12:10 06:38 05:11
19°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 18°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
19°-1823°-1723°-1724°-1624°-17
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572207428|191681 807|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires