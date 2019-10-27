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لماذا تفوقت مريم بن حسين في افتتاح الjcc ؟

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
باب نات - باطلالة جذابة و ساحرة تجمع بين الأصالة و الذوق الرفيع تألقت الإعلامية و الممثلة مريم بن حسين كعادتها على البساط الأحمر في افتتاح الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية و أكدت مرة أخرى تميزها و قدرتها على الابتكار و التجديد و قراءتها الجيدة لأهمية هذه المناسبة الثقافية ، و على الحضور أن يستشعر أن هذه التظاهرات الفنية الكبرى تقدم صورة عن تونس أمام العالم و ليست فسحة للهواة و المتطفلين ،،، كثيرات بحثن عن العري الفاضح الذي لا يتناسب مع أجسادهن ، او المشي حافية القدمين مع البكاء و الثرثرة العجيبة ، وأخريات لا يفرقن بين حضور التظاهرات الوطنية و الدولية الهامة و حضور صالات الأفراح ، و الأكيد أنهن كن خارج حالة الوعي التي تسري في البلاد و الدفع الثقافي الذي تشهده تونس بعد انتخاب السيد قيس سعيد رئيسا للجمهورية .

ارتدت مريم بن حسين لبسة مستوحاة من رداء الحرير المهدوي و الاكتاف من القمجة المهدوية بخيوط الحرير بإمضاء مصممة الازياء نجاح هوت كوتور..أما المجوهرات التي تزينت بها فكانت من الألماس والياقوت والزمرد و عمرها يزيد على 100 سنة من العراقة لوسيلة بن يوسف ، في حين كان تصفيف الشعر والماكياج من إمضاء مزين النجوم أيمن ستيفي..steevy .



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191676

Jerbi1980  (France)  |Dimanche 27 Octobre 2019 à 17h 55m |           
العاشق الولهان عاد إليكم من جديد



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