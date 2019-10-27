ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم ''داعش''

Dimanche 27 Octobre 2019



الأناضول

- واشنطن - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي خلال عملية خاصة نفذتها قوات بلاده شمال غربي سوريا.وقال ترامب، عبر كلمة متلفزة من البيت الأبيض، إنه تم القضاء على ما وصفه بـ"القاتل الوحشي والإرهابي رقم واحد"، مضيفا أن نتائج اختبارات الحمض النووي الذي أجروها على أشلاء القتيل أكدت أنها تعود للبغدادي.وأوضح ترامب أنه تسنى له مشاهدة معظم العملية، لافتا إلى عدم وقوع أي ضحايا في صفوف القوات الأمريكية خلال العملية.كما أعلن ترامب مقتل "عدد كبير" من رفاق البغدادي ومقاتليه.وقال إن البغدادي "لقي حتفه بعد أن حُشر في نفق مسدود، وكان يبكي ويصرخ".وأوضح ترامب أن بلاده نسقت عملية قتل البغدادي مع تركيا وروسيا، معربا عن شكره لهاتين الدولتين.وأوضح أن تركيا كانت تعلم إلى أين نتجه، ولم يحدث أي مشاكل، وقد ساعدونا كثيرا، على حد قوله.وأوضح ترامب أنه تم إجراء اختبارات ميدانية للحمض النووي في موقع العملية وتم التأكد من أن أشلاء جثة تعود للبغدادي