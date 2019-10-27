قتيلان بإطلاق نار عشوائي في حفل بتكساس الأمريكية

Dimanche 27 Octobre 2019



الأناضول

- واشنطن - أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح، إثر إطلاق نار عشوائي في حفل بولاية تكساس الأمريكية.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت خلال تجمع مئات الطلاب في غرينفيل بالقرب من دالاس، للاحتفال ببداية مرحلة جديدة في "كلية تكساس إيه آند إم" للتجارة.وقال بودي أكسفورد، نائب مدير قسم الشرطة بمقاطعة "هنت" إن "إطلاق النار بدأ بعد حوالي 15 دقيقة من خروج إداريي الكلية من مكان الحفل إثر إبلاغهم بضرورة إعادة ركن سياراتهم".وأضاف: "سمع الأعضاء الإداريون طلقات نارية قادمة من الجزء الخلفي لمكان الحفل، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانت الطلقات موجهة من الداخل أم من الخارج".وقال إن:" الشرطة عثرت على شخصين مقتولين داخل مكان الحفل، فيما تم نقل 14 مصابا إلى المستشفى".وأوضح أن: "المشتبه به ما زال طليقاً".لم يدل أكسفورد بمعلومات أكثر عن مدى خطورة الإصابات.