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حكومة الأمانات

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
خالد الهرماسي

رسالة إلى كل الأحزاب التي تدعي و تقول عن نفسها أنها من رحم الثورة و أنها وفية لدماء الشهداء و حتى يكون الجميع في إنسجام و تناغم مع خطاب الأمانات لرئيس الجمهورية قيس سعيد
وحتى يتحول الإعجاب بمبادئ خطاب 23 أكتوبر 2019 إلى واقع والى عمل من أجل الحفاظ على أمانة الثورة

على الجميع التخلي عن الأنانية و عن الأحقاد الدفينة
و التحلي بالوطنية و المشاركة في حكومة الأمانات
أخص بالذكر هنا التيار الديمقراطي و حركة الشعب
لا عذر اليوم في التخلي عن المسؤولية و الأمانة عدم المشاركة ليس له تفسير إلا خيانة مؤتمن على الثورة
حكومة الأمانات تظم الجميع إلا من أقصى نفسه و خان الأمانة

أختم بما ختم به رئيس الجمهورية خطاب الأمانات
لنجلس معا على مقعد صدق في الحياة و في الوطن حتى نجلس بعد ذلك على مقعد صدق عند مليك مقتدر
الثورة أمانة نحاسب عليها جميعاً امام الله و أمام الشعب.

  
  
     
  
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