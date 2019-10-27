حكومة الأمانات

Dimanche 27 Octobre 2019



رسالة إلى كل الأحزاب التي تدعي و تقول عن نفسها أنها من رحم الثورة و أنها وفية لدماء الشهداء و حتى يكون الجميع في إنسجام و تناغم مع خطاب الأمانات لرئيس الجمهورية قيس سعيدوحتى يتحول الإعجاب بمبادئ خطاب 23 أكتوبر 2019 إلى واقع والى عمل من أجل الحفاظ على أمانة الثورةعلى الجميع التخلي عن الأنانية و عن الأحقاد الدفينةو التحلي بالوطنية و المشاركة في حكومة الأماناتأخص بالذكر هنا التيار الديمقراطي و حركة الشعبلا عذر اليوم في التخلي عن المسؤولية و الأمانة عدم المشاركة ليس له تفسير إلا خيانة مؤتمن على الثورةحكومة الأمانات تظم الجميع إلا من أقصى نفسه و خان الأمانةأختم بما ختم به رئيس الجمهورية خطاب الأماناتلنجلس معا على مقعد صدق في الحياة و في الوطن حتى نجلس بعد ذلك على مقعد صدق عند مليك مقتدرالثورة أمانة نحاسب عليها جميعاً امام الله و أمام الشعب.