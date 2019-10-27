Radio Babnet Tunisie On Air: Malouf - MALAKOUN KANA YAHOUANI  

''الأناضول'' تكشف تفاصيل عملية استهداف ''البغدادي'' بغارة أمريكية

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
الأناضول - إدلب

- 8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان استهدفت نقطة قريبة من قرية باريشا
- العملية استمرت 4 ساعات على مرحلتين

- مصادر طبية للأناضول: عثرنا على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، وأسعفنا 5 جرحى

أفاد مراسل الأناضول في محافظة إدلب السورية، الأحد، أن القوات الأمريكية أجرت إنزالا مروحياً في ساعة متأخرة من الليل، شمالي المحافظة، واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 4 ساعات

وأوضح المراسل، أن المكان الذي تم فيه الإنزال، يبعد بضعة كيلومترات عن مخيم "طور لاها" الذي يقطنه نازحون.

وفي تفاصيل العملية، قال مراسل الأناضول: "في حدود الساعة الثانية عشر منتصف الليل، استهدفت 8 مروحيات أمريكية وطائرتين مسيرتين نقطة قريبة من قرية باريشا على مدى 90 دقيقة، وقوبلت المروحيات بمقاومة من الأرض عبر أسلحة ثقيلة".

وأردف: "وعقب القصف الجوي، غادرت المروحيات المنطقة، وبعد نصف ساعة عادت وبدأت بالقصف مجددا، وفي هذه الأثناء، أجرت المروحيات إنزالا لعناصر يُعتقد أنهم من القوات الخاصة".

ولفت مراسل الأناضول إلى أن الجولة الثانية من الاشتباكات دامت ساعتين ونصف الساعة، مبينا أن المروحيات غادرت المنطقة تماما، بعد عملية دامت 4 ساعات ونفذت على مرحلتين.

وقالت مصادر طبية توجهت إلى المنطقة لمراسل الأناضول، إنها شاهدت في مكان العملية العسكرية، منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة.

وافادت المصادر الطبية، أنها عثرت على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، وأسعفت 5 جرحى.

يجدر بالذكر أن المجال الجوي لمحافظة إدلب، يقع تحت سيطرة القوات الروسية.

في سياق متصل، نقلت مجلة "نيوزويك" الامريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن الرئيس ترامب صادق الأسبوع الماضي على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن العملية التي نفذت في إدلب، أسفرت عن مقتل البغدادي، إلا أن العمل جار على التأكد من الأمر.

وبحسب المجلة، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تام من مقتل البغدادي.

وفي السنوات القليلة الماضية وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة داعش، تم نشر أنباء غير مؤكدة عن مقتل البغدادي، في فترات متباعدة.

وكان أول ظهور علني له في عام 2014 في جامع النوري الكبير بالموصل بالعراق.

ونهاية نيسان/أبريل الماضي نشر تنظيم "داعش" شريط فيديو دعائي جديد ليكون بذلك ثاني ظهور للبغدادي خلال خمس سنوات.

  
  
     
  
festival-8dee30633a7a82f80130e8b0db16bb37-2019-10-27 11:13:55






1 de 1 commentaires pour l'article 191658

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 27 Octobre 2019 à 11h 48m |           
إذن إنتهت مهمة البغدادي فألقت به أمريكا في سلة المهملات . طبعا أمريكا تتصدر دول العالم كأقوى دولة في الكذب . ومهمة البغدادي حسب علمي طبعا تتمثل في السيطرة على منابع النفط ثم تشويه الإسلام بأعلى درجات التشويه الممكنة .منابع النفط لا تحتاج لوسيط يتقاسم المغانم مع أمريكا بعد اليوم فهي التي تدير النفط السوري بنفسها وتبيعه تماما كما كان يفعل البغدادي في السوق السوداء وتحتفظ بالمداخيل
المسروقة .هذا هو الغرب يكذب على الدوام ويسرق بلا انقطاع .سرقوا دماغنا العلوي المعرفي منذ خمسة قرون ونسبوا تلك المعارف لعلمائهم وفلاسفتهم كذبا وبعد تنفيذهم ما سرقوه من تراث المهندسين المسلمين في عصر النهضة والصناعة قاموا باحتلال أوطاننا لنهب دماغنا السفلي من خيرات وثروات لتأمين تواصل عصر الصناعة بأفكارنا وثرواتنا .إلى أن إنتهى المطاف لتدميرنا بعناصر إجرامية وإرهابية من داخلنا .



En continu

الأحد 27 أكتوبر 2019 | 28 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:57 17:30 15:04 12:10 06:38 05:11
19°
 23° % 68 :الرطــوبة
تونــس 18°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
23°-1824°-1724°-1724°-1722°-17
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572174380|191658 2365|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires