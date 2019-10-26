Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  

لبنان.. المحتجون يواجهون الطبقة الحاكمة بـ ''سبت الساحات''

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
الأناضول - بيروت/ريا شرتوني -

دخلت التظاهرات الاحتجاجيّة في لبنان يومها العاشر ضدّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان المُتّهمة بالفساد.


واقتحمت مجموعات مؤيّدة لحزب الله المظاهرة، الجمعة، في ساحة رياض الصلح- بيروت واشتبكت مع المحتجّين السلميّين، ممّا دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدّخل السريع.

ونبّه الأمين العامّ لحزب الله، حسن نصر الله، أمس الجمعة، من وقوع فراغ في السلطة قدّ يدفع لبنان إلى حرب أهليّة، واتهم المحتجين بتلقي الأموال من جهات خارجيّة.

في كلمةٍ متلفزة، قال نصرالله: "لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة".

بالتوازي، أطلق اللبنانيّون وسمًا "#أنا_مموّل_الثورة"، رافضين تشكيك نصر الله لعفويّة الحراك السلمي في لبنان الذي دخل يومه العاشر.

ودعت حملة "لحقي" المدنيّة، للمشاركة في تظاهرة "سبت الساحات" في الأراضي اللبنانيّة كافّة.

وفي بيانٍ لها قالت:"بعد تواجدنا في الشوارع لأكثر من أسبوع وبعد استمرار السلطة في مناوراتها وإنكارها مطالبنا التي تتردد في جميع مناطق لبنان حان الوقت لإجبار السلطة على التجاوب وتصعيد ضغط الشارع".

وتابع بيان الحملة: "نعلن يوم غد السبت يوم الساحات وندعو إلى تظاهرات ضخمة في جميع المناطق تحت عنوان سبت الساحات. فلنتظاهر رفضا لأكاذيب السلطة ومحاولات التفافها الدائمة على انتفاضتنا الشعبية لإسقاط حكومة قوى النظام الحاكم".

وبقيت الجامعات والمدارس والمصارف مغلقة، لليوم العاشر على التوالي من الاحتجاجات على مستوى البلاد، التي أثارتها الضرائب الجديدة المقترحة من جانب الحكومة اللبنانيّة.


  
  
     
  
festival-fdfe70ac7a65a3dffde55bb3d513e711-2019-10-26 13:12:36






0 de 0 commentaires pour l'article 191637



En continu

السبت 26 أكتوبر 2019 | 27 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:58 17:31 15:05 12:10 06:37 05:10
23°
 23° % 43 :الرطــوبة
تونــس 19°
3.52 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
23°-1923°-1823°-1723°-1724°-16
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572092590|191637 176|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires