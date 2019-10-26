''بعد إذنكم بدّي قول كلمة للناس إلي بتقلّي شو خصّك فيهم ليش عم تتظاهري؟''

Samedi 26 Octobre 2019



اختارت مريومة ابنة الوطن، التي نذرت صوتها لمن لا صوت لهم، الميدان لتشارك اللبنانيين لحظتهم التاريخية في المطالبة بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية. ليرددوا وراءها "من تونس لبيروت ثورة وحدة ما بتموت".مؤكدة تضامنها مع الشباب اللبناني مدونة: "لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع تزين سما بيروت..البارح رفعنا العلم مع بعض ومثّلنا الأرز مع بعض.. اليوم بالشوارع والساحات مع بعض اليد باليد والكتف بالكتف والصوت عم يعلى ويقول "عاب مجدكم" مرّة أخرى".و تتابع شحرورة الميادين قائلة: " البارح بلاقي صورتي صارت دعاية في قناة الجديد.. اليوم بلاقي الفيديو تبعي وأنا بقول شعارات في صفحة "كراشات الثورة، revolution crushes تحت عنوان "تونسية كانت تقول شعارات حد السراي الحكومي مين بيعرفها؟".. يا جماعة بدنا نركز شوي مع أهداف الثورة ما بدنا نحيد عن المسار.. ويلّا ارحل يا نظام ... ثورتنا ثورة تشرين ومن ها الساحة مش فالّين ويلّا ارحل يا نظام".تبعا لهذه المشاركة، تعرضت ابنة الوطن لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين مشاركتها تدخلا غير جائز في الشأن العام الداخلي اللبناني نظرا لكونها تونسية.فردّت عليهم بلهجة لبنانية مدوّنة: " بعد إذنكم بدّي قول كلمة للناس إلّي بتقلّي شو خصّك فيهم ليش عم تتظاهري؟ .. أنا تونسية.. بس لبنان فتحلي أبوابه وعايشة فيه.. دخلت لبيوت أهله.. أكلت من خير ها البلد ..ومن خير أهل ها البلد ..فعيب علي انو الناس يلي عاملوني مثل اختهن وبنتهن بالشوارع بيتظاهروا وأنا بالبيت.. عييب.. وبعدين يا جماعة الحق حق..الحق في تونس حق.. وفي لبنان حق.. وحتى إذا وراء الشمس حق! ..يلي بدو ياقف مع الحق ياقف معه وين ماكان.. ونحنا ما بنحتاج لباسبور وهوية وجنسية لناقف مع الحق..رح نضل معكم بالشوارع، اليد باليد والكتف بالكتف، لحتى نستكمل أهداف ها الثورة يلي بلشناها مع بعض، حبا للبنان الذي أحبنا، وحبّا لأهل لبنان الذين وضعونا موضع الأهل".