رضا شلغوم: نتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.5 بالمئة في 2019

Samedi 26 Octobre 2019
الأناضول - تونس /عائشة يحياوي - توقع وزير المالية التونسي رضا شلغوم، الجمعة، أن يتراجع عجز الموازنة في بلاده إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 4.8 بالمئة في 2018.
وفي تصريحات صحفية على هامش ندوة بمقر البنك المركزي التونسي، اعتبر شلغوم عجز الموازنة المقدر في 2019، هو الأدنى منذ 2011.
وأشار إلى استمرار تراجع عجز الموازنة التونسية من 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عامي 2016 و2017.
وتوقع الوزير التونسي أن يكون العجز 3 بالمئة في في 2020.
وقال شلغوم إن خروج بلاده إلى السوق المالية العالمية سيكون بشروط أفضل من السنة الماضية مع تراجع العجز الموازنة وعجز الميزان الجاري.
وأوضح أن تونس بحاجة إلى اقتراض 11.4 مليار دينار (4.02 مليار دولار) في 2020، مبينا أنه لولا هذه المديونية لكانت ميزانية الدولة متوزانة بين الموارد الذاتية والأجور والاستثمارات والتحويلات الاجتماعية (الدعم).
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وأشار شلغوم أن هناك "نقاشات متقدمة مع البنك الدولي والجانب الياباني والجانب الألماني والجانب الأوروبي".
وتأمل تونس في خفض مستوى الدين الخارجي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ 75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، على أن يتراجع إلى 70 بالمائة في 2020.
وفي تصريحات صحفية على هامش ندوة بمقر البنك المركزي التونسي، اعتبر شلغوم عجز الموازنة المقدر في 2019، هو الأدنى منذ 2011.
وأشار إلى استمرار تراجع عجز الموازنة التونسية من 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عامي 2016 و2017.
وتوقع الوزير التونسي أن يكون العجز 3 بالمئة في في 2020.
وقال شلغوم إن خروج بلاده إلى السوق المالية العالمية سيكون بشروط أفضل من السنة الماضية مع تراجع العجز الموازنة وعجز الميزان الجاري.
وأوضح أن تونس بحاجة إلى اقتراض 11.4 مليار دينار (4.02 مليار دولار) في 2020، مبينا أنه لولا هذه المديونية لكانت ميزانية الدولة متوزانة بين الموارد الذاتية والأجور والاستثمارات والتحويلات الاجتماعية (الدعم).
اقرأ أيضا: وزير المالية: تونس قادرة على الالتزام بالمعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
وأشار شلغوم أن هناك "نقاشات متقدمة مع البنك الدولي والجانب الياباني والجانب الألماني والجانب الأوروبي".
وتأمل تونس في خفض مستوى الدين الخارجي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ 75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، على أن يتراجع إلى 70 بالمائة في 2020.
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