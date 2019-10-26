احتجاجات تشيلي تدخل يومها السابع

Samedi 26 Octobre 2019



الأناضول

- تتواصل الاحتجاجات التي بدأت في تشيلي منذ أسبوع؛ رفضًا لزيادة أجور النقل العام بنسبة 4%، سرعان ما تحولت في وقت لاحق لأعمال عنف، خلّفت حتى الآن 98 قتيلًا. حيث احتشد آلاف المحتجين في ساحة بلازا إيطاليا بالعاصمة سانتياغو، للتنديد برئيس البلاد، سيباستيان بينيرا وغلاء المعيشة.