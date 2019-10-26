البدائل السحريــــــــــــــة.. للتبرعات الشهريـــــــــــــة !

Samedi 26 Octobre 2019
نصرالدين السويلمي
الكثير من المواطنين تناغموا مع طرح الرئيس قيس سعيد حول الاقتطاع الشهري، بعضهم اشترط خطوات استباقية كنوع من الطمأنة، من قبيل محاربة الفساد والتزام رجال المال والأعمال بدفع مستحقات الدولة واعادة الاموال المهربة ومن ثم الشروع في التبرع بيوم عمل لمدة 5 سنوات، لكن ما اشترطه البعض من إصلاح يندرج ضمن خطة استراتيجية تتطلب الوقت الطويل، بينما الخزينة في حاجة لانعاشها بأشكال سريعة ومباشرة، وعليه يصبح لا مفر من الالتجاء إلى البديل السهل والذي سيغنينا عن التبرع بيوم عمل ويعود علينا بفوائد أكثر مما ستأتي به مداخيل اليوم المزعوم، وعليه ليس أفضل من تحويل الاقتطاع الآلي الذي يذهب إلى خزينة اتحاد الشغل والآخر الذي يتحول الى حساب التلفزة "الوطنية"، لفائدة الصندوق الذي من المفترض ان تُحول اليه التبرعات بيوم عمل، هكذا نكون جنبنا المواطن المزيد من النزيف المالي، وجنبنا الدولة تحمل مسؤولية قناة تلتهم ميزانية كبيرة ولا تنتج غير التوتر بل وتعمل لصالح أفكار استئصالية معلومة، كما نكون شجعنا على النضال النقابي الجاد والنزيه، وانتقلنا بحرية الاشتراك في التمويل النقابي من الإجباري الى الاختياري.
الكثير من المواطنين تناغموا مع طرح الرئيس قيس سعيد حول الاقتطاع الشهري، بعضهم اشترط خطوات استباقية كنوع من الطمأنة، من قبيل محاربة الفساد والتزام رجال المال والأعمال بدفع مستحقات الدولة واعادة الاموال المهربة ومن ثم الشروع في التبرع بيوم عمل لمدة 5 سنوات، لكن ما اشترطه البعض من إصلاح يندرج ضمن خطة استراتيجية تتطلب الوقت الطويل، بينما الخزينة في حاجة لانعاشها بأشكال سريعة ومباشرة، وعليه يصبح لا مفر من الالتجاء إلى البديل السهل والذي سيغنينا عن التبرع بيوم عمل ويعود علينا بفوائد أكثر مما ستأتي به مداخيل اليوم المزعوم، وعليه ليس أفضل من تحويل الاقتطاع الآلي الذي يذهب إلى خزينة اتحاد الشغل والآخر الذي يتحول الى حساب التلفزة "الوطنية"، لفائدة الصندوق الذي من المفترض ان تُحول اليه التبرعات بيوم عمل، هكذا نكون جنبنا المواطن المزيد من النزيف المالي، وجنبنا الدولة تحمل مسؤولية قناة تلتهم ميزانية كبيرة ولا تنتج غير التوتر بل وتعمل لصالح أفكار استئصالية معلومة، كما نكون شجعنا على النضال النقابي الجاد والنزيه، وانتقلنا بحرية الاشتراك في التمويل النقابي من الإجباري الى الاختياري.
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