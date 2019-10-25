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جوهر يعتنق آلام وآمال الشعب

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
أبو مـــــــــازن

أوجعهم جوهر بن مبارك حين تنكّر لهلاميات يسارهم المتطرف و هرطقة حقدهم المبني على التعالي على الشعب الكريم فطفقوا يخصفون من شتيمة و سباب العتمة و ظلام نوادي الليل و يرددون ثبورا 'النار تخلف الرماد'.


هل اعتنق جوهر وطنية غير وطنيته أو ديمقراطية غير التي بشّرت بها كتب عدّة طالعناها أيام الدكتاتورية. لمَ ثاروا و أزبدوا ثم أرعدوا ثم انهمر انتقادهم على الرجل الذي بات حضوره الاعلامي يفرح فئة واسعة من الشعب الكريم وصارت الآذان تستمع اليه باهتمام. لا أمدح جوهر ولا أعزله عن فكره اليساري الذي كثيرا ما ترآى في مقولاته و طرحه للمواضيع الوطنية الحارقة ولكنني أنتصر لمؤمن بالديمقراطية و محبّ لها حتى النخاع وإن أفرزت أغلبية حاكمة لا تناسب هواه و لا تساير رياحها مركبه.

اعتنق الرجل آلام الشعب و انتظاراته من ثورة الحرة والكرامة و حيّا في عديد المناسبات الناخبين و حرصهم على اتيان صناديق الاقتراع ثم وقف باحترام لما أفضت اليه الانتخابات دون تزلف ولا تململ ولا تشكيك في ارادة الشعب الكريم. جوهر من ذات اختصاص رئيس الجمهورية الحالي وقد يعلم خفايا ظهوره و كنه ما يروّجه في برنامجه الانتخابي ولكنه رغم الاختلاف وقف باحترام لقرار الشعب فلم يبخس الرئيس الحالي فوزه الساحق ولم ينتقص من مواقفه بل ندد بالنخبة التي رضيت بفتات الأزلام و اللوبيات و توابع الفساد. تالله هم ذاك التراب الذي عاشر النار عقودا واختلط برمادها فلم يظفر بغير السواد.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191570

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 11h 09m |           
رجعت منظومة الاستبداد في اعتصام الرحيل بمشاركة ومباركة اليسار.
حقيقة أبهرني جوهر بن مبارك. لو كان أغلب اليسار مثله لقطعنا أشواطا في القضاء على الاستبداد.

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 10h 48m |           
نعم تونس لها رجال شرفاء من بينهم جوهر بن مبارك

Portugal  (United States)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 10h 48m |           
أرأيت العياشي الهمامي ذلك اليساري الوطني الحق
كذلك نعتبر جوهر بن مبارك
حبّذا لو نرى العياشي الهمامي وجوهر بن مبارك على نفس الطاولة لعلّ جرعة الوطنية والديموقراطية الثنائية المزدوجة تداوي بصائر الذين عمت قلوبهم



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