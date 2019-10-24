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قدم: بسبب خطأ في عزف النشيد الوطني لألبانيا.. غرامة مالية على فرنسا

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
الأناضول - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، فرض غرامة مالية على الاتحاد الفرنسي بسبب الخطأ في عزف النشيد الوطني لألبانيا خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) الشهر الماضي.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للاتحاد القاري للعبة، "تقرر فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو على فرنسا بسبب الخطأ الذي حدث في عزف النشيد الوطني قبل انطلاق مباراتهما الشهر الماضي".


وتعود تفاصيل الواقعة إلى الشهر الماضي عندما وقع المنظمون لمباراة فرنسا مع ألبانيا والتي أقيمت في "الملعب الأولمبي" بالعاصمة باريس ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) في خطأ فادح قبل انطلاق المواجهة.

واندهش لاعبو المنتخب الألباني أثناء عزف النشيد الوطني بعدما تم عزف نشيد آخر بدلًا من نشيد بلادهم.

وتعجب بعض اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب ألبانيا بسبب الخطأ، ليعتذر على إثرها المذيع الداخلي لملعب اللقاء عن ذلك.

وتم تصحيح الموقف على الفور ليتم عزف النشيد الوطني لألبانيا بشكل صحيح، مما تسبب في تأخر اللقاء لعدة دقائق.

يذكر أن المباراة قد انتهت بفوز فرنسا على ألبانيا بأربعة أهداف مقابل هدف.

  
  
     
  
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