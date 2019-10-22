كندا.. اللبيراليون بقيادة ترودو يتصدرون الانتخابات ويقتربون من تشكيل الحكومة، بحسب إعلام محلي

Mardi 22 Octobre 2019
الأناضول - تورونتو - تصدر الليبراليون بقيادة رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الإثنين، مما يتيح له تشكيل الحكومة مجددا.
وأعلنت قناة "سي بي سي نيوز" الكندية، فجر الثلاثاء، عبر موقعها الالكتروني، حصول اللبيراليين على 156 مقعدا من إجمالي 338 مقعدا، حسب نتائج أولية غير نهائية، في حين يحتاج الحزب لتشكيل الحكومة 170 مقعدا، مما سيضطره للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة أقلية.
بينما حلّ المحافظون في المرتبة الثانية بـ 121 مقعدا، واحتل انفصاليو كيبك المرتبة الثالثة بـ32 مقعدا، وخلفهم مباشرة حزب الديمقراطيون الجدد بـ25 مقعدا، بينما لم يحصل حزب الخضر سوى على 3 مقاعد، بحسب ذات المصدر.
وأعلنت قناة "سي بي سي نيوز" الكندية، فجر الثلاثاء، عبر موقعها الالكتروني، حصول اللبيراليين على 156 مقعدا من إجمالي 338 مقعدا، حسب نتائج أولية غير نهائية، في حين يحتاج الحزب لتشكيل الحكومة 170 مقعدا، مما سيضطره للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة أقلية.
بينما حلّ المحافظون في المرتبة الثانية بـ 121 مقعدا، واحتل انفصاليو كيبك المرتبة الثالثة بـ32 مقعدا، وخلفهم مباشرة حزب الديمقراطيون الجدد بـ25 مقعدا، بينما لم يحصل حزب الخضر سوى على 3 مقاعد، بحسب ذات المصدر.
En continu
- 02:31 النهضة في ورطة ...
- Hier 21:08 انطلاق تظاهرة أكتوبر الموسيقى بالدندان
- Hier 18:58 1،700 مليون تونسي يزورون الجزائر خلال 2019
- Hier 18:49 أما أن تكونوا مع الحكومة... أو فلتصمتوا
- Hier 18:44 أمنيات قليلة أمام حكامنا الجدد
- Hier 17:17 رئيس الجمهورية يستقبل نبيل بافون
- Hier 14:19 الرّئيس قيس سعيّد يصرّح بمكاسبه
- Hier 12:54 أردوغان يستقبل زعيم حركة النهضة ''الغنوشي''
- Hier 07:35 تونس.. حملة نظافة تطوعية ''توحد'' المواطنين
- Hier 07:31 بيان الدورة 32 لمجلس شورى حركة النهضة
- Hier 07:27 عودة الربيع العربي.. أمل أحيته انتخابات تونس
- Hier 21:26 واشنطن: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:03
|17:36
|15:09
|12:11
|06:33
|05:06
|
22°
|29°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|29°-22
|29°-22
|26°-18
|22°-17
|23°-16
Follow @babnet_Tunisie
(281 875) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 808) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 927) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 539) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 93 929) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 92 915) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 865) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 88 644) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 629) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 364) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 84 062) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 68 273) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 609) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 229) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 603) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 599) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 218) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 583) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 61 191) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 898) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: الصافي سعيد: اعد الشعب التونسي بعرض عسكري كل سنة في حال توليت وزارة الدفاع