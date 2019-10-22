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كندا.. اللبيراليون بقيادة ترودو يتصدرون الانتخابات ويقتربون من تشكيل الحكومة، بحسب إعلام محلي

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
الأناضول - تورونتو - تصدر الليبراليون بقيادة رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الإثنين، مما يتيح له تشكيل الحكومة مجددا.

وأعلنت قناة "سي بي سي نيوز" الكندية، فجر الثلاثاء، عبر موقعها الالكتروني، حصول اللبيراليين على 156 مقعدا من إجمالي 338 مقعدا، حسب نتائج أولية غير نهائية، في حين يحتاج الحزب لتشكيل الحكومة 170 مقعدا، مما سيضطره للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة أقلية.


بينما حلّ المحافظون في المرتبة الثانية بـ 121 مقعدا، واحتل انفصاليو كيبك المرتبة الثالثة بـ32 مقعدا، وخلفهم مباشرة حزب الديمقراطيون الجدد بـ25 مقعدا، بينما لم يحصل حزب الخضر سوى على 3 مقاعد، بحسب ذات المصدر.


  
  
     
  
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