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''الشعب السويسري'' يتصدر الانتخابات البرلمانية بنسبة 25.6 بالمئة، حسب النتائج الأولية

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
الأناضول - جنيف/ بايرم ألطوغ - تصدر حزب "الشعب السويسري"، الانتخابات البرلمانية في البلاد، بعد فوزه بنسبة 25.6 بالمئة، من أصوات الناخبين، حسب النتائج الأولية.

وذكر مراسل الأناضول، الإثنين، أن الحزب تمكن من الفوز بـ 54 مقعدا، من أصل 246 مقعد في البرلمان، خلال الانتخابات التي أجريت في عموم البلاد، الأحد.


وحل الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" ثانيا، والذي فاز بـ 39 مقعدا، بنسبة 16.5 بالمئة من الأصوات، تلاه الحزب "الديمقراطي الليبرالي" بـ 29 مقعدا، بنسبة 15.5 بالمئة.

وشكل حزب "الخضر" مفاجئة الانتخابات، بحصوله على 28 مقعدا، بنسبة 13 بالمائة، وحل بعده الحزب "الديمقراطي المسيحي"، بـ 26 مقعدا، بنسبة 11.8 بالمئة.

كما فاز حزب "الخضر الليبراليين" بالمرتبة السادسة، بعد حصوله على 16 مقعدا، بنسبة 7.6 بالمئة من أصوات الناخبين.

من جهة أخرى، أظهرت نفس النتائج، فوز 14 سيدة في هذه الانتخابات، ليرتفع بذلك عدد السيدات في البرلمان السويسري إلى 77.

والأحد، تنافس في الانتخابات البرلمانية السويسرية، 4 آلاف و651 مرشحا، على 246 مقعدا، وبلغت نسبة المشاركة فيها 45 بالمائة، من أصل 5.4 مليون ناخب، يملكون حق التصويت.

ويبلغ سكان الكونفدرالية السويسرية، وعاصمتها برن، 8.4 مليون نسمة، ويعود تاريخ تأسيسها إلى 1499، بينما تديرها حكومة فيدرالية مكونة من 7 وزراء، يتم اختيارهم من قبل البرلمان.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191374

Goldabdo  (Tunisia)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 20h 49m |           
وعبو متاع سويسرا ما طلبش الداخلية و العدل و الاصلاح الاداري؟

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 20h 28m |           
مشهد البرلمان السويسري يشابه مشهد البرلمان التونسي في عدد الاحزاب وتقسيم المقاعد لكن العقلية والوعي والاحترام المتبادل لا يمكن المققارنة بين البلدين.
ثم لا توجد حكومة ولا رئيس دولة في سويسرى بل يوجد سبعة مستشاري الكنفيدرالية منتخبون من طرف البرلمان ويتقاسمون كل الوزارات ويختارون احدا منهم ليكون رئيسهم لمدة محددة وهو يمثل سويسرى في البروتوكالات.

Mandhouj  (France)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 19h 44m |           
احوالهم في الموزاييك، مثل تونس ..
سويسرا عندها مواقع قوتها .. و تونس أيضاً.
#حالة_وعي #تونس



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