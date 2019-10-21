أما أن تكونوا مع الحكومة... أو فلتصمتوا

Lundi 21 Octobre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..
من الواضح أن بعض الأحزاب التي حصلت على مقاعد هامة في البرلمان القادم، و بدأت تشكل كتلة لا بأس بها، و محطة تفاوض لازمة في كل منعطف، صارت هذه الأحزاب تتعالى و تتطاوس، و تساوم ، فقط من أجل تحسين مواقعها في الخارطة السياسية القادمة..
هذه الأحزاب لم تقرأ و لم تستوعب ما حصل لغيرها ممن توصف بأنها "عريقة" و لم تنتبه إلى كيفية اندثارها و تحول زعمائها إلى شتات التاريخ..
من اِتخذ موقفا من الحكومة، و فهم حجمه، و أدواره القادمة ، و التزم بأن يكون في المعارضة معروفون، و كانت حركة النهضة قد اِتخذت منهم موقفا صارما و هما قلب تونس و الحزب الحر الدستوري، و من أراد الإلتحاق بهما ، أما غيرها فهم في حسابات النهضة، موالون اِن لم يكونوا في صلب الحكومة، فهم على الأقل حزامها، و حديقتها الخلفية، فالحكومة القادمة، ستكون حكومة برامج، حكومة الشروع في الإصلاحات العميقة و محاربة الفساد، و لن تكون أبدا حكومة طائفية، فقد سقطت الطائفية في لبنان منذ أيام خلت، و في تونس لم يعد ممكنا الحديث عن إرث للقسمة و الإستئثار، بل الحديث يدور عن كيفية تصفية التركية الثقيلة بمستوياتها الاجتماعية و الاقتصادية ، و السياسية من خلال ورقة عمل واضحة و محددة، تُنجز في ظرف وجيز، و تستجيب لتطلعات التونسيين و خاصة الشباب، و ترفع المؤشرات السلبية، و تضع قطار النمو على السكة...
الحديث يدور عن الكف عن العبث السياسي، و الإبتزاز المجاني و الترصّد السخيف، فالبعض يراهن على فشل مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، و الذهاب إلى الحكومة التي سيقرّها الرئيس!!!
هذه الرهانات ، لا تعبر عن وعي سياسي و نضج، فبقدر ما تعبر عن مراهقة سياسية غير محسوبة، فليس من مصلحة النهضة أن تفشل محادثات تشكيل الحكومة، ثم إن الحكومة القادمة، هي حكومة التونسيين و ليست - فقط- حكومة النهضة.. فمن أراد أن يخدم تونس دون شروط، فمرحبا به، و من أراد أن يكون في المعارضة، فليكن، فتلك شروط اللعبة الديمقراطية، أما أن تكونوا خارج دائرة الفعل، و تنتظرون السقوط فتنهالون و تغتالون بكل شماتة، فنحن أولا و أخيراً، تونسيون، و هذه فرصة لبناء بلدنا من جديد، فإما ان تكونوا معنا و مع التاريخ، و إما سيجرفكم التيار إلى ما تحت القاع..
عاشت تونس، و أحرارها و حرائرها...
من الواضح أن بعض الأحزاب التي حصلت على مقاعد هامة في البرلمان القادم، و بدأت تشكل كتلة لا بأس بها، و محطة تفاوض لازمة في كل منعطف، صارت هذه الأحزاب تتعالى و تتطاوس، و تساوم ، فقط من أجل تحسين مواقعها في الخارطة السياسية القادمة..
هذه الأحزاب لم تقرأ و لم تستوعب ما حصل لغيرها ممن توصف بأنها "عريقة" و لم تنتبه إلى كيفية اندثارها و تحول زعمائها إلى شتات التاريخ..
من اِتخذ موقفا من الحكومة، و فهم حجمه، و أدواره القادمة ، و التزم بأن يكون في المعارضة معروفون، و كانت حركة النهضة قد اِتخذت منهم موقفا صارما و هما قلب تونس و الحزب الحر الدستوري، و من أراد الإلتحاق بهما ، أما غيرها فهم في حسابات النهضة، موالون اِن لم يكونوا في صلب الحكومة، فهم على الأقل حزامها، و حديقتها الخلفية، فالحكومة القادمة، ستكون حكومة برامج، حكومة الشروع في الإصلاحات العميقة و محاربة الفساد، و لن تكون أبدا حكومة طائفية، فقد سقطت الطائفية في لبنان منذ أيام خلت، و في تونس لم يعد ممكنا الحديث عن إرث للقسمة و الإستئثار، بل الحديث يدور عن كيفية تصفية التركية الثقيلة بمستوياتها الاجتماعية و الاقتصادية ، و السياسية من خلال ورقة عمل واضحة و محددة، تُنجز في ظرف وجيز، و تستجيب لتطلعات التونسيين و خاصة الشباب، و ترفع المؤشرات السلبية، و تضع قطار النمو على السكة...
الحديث يدور عن الكف عن العبث السياسي، و الإبتزاز المجاني و الترصّد السخيف، فالبعض يراهن على فشل مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، و الذهاب إلى الحكومة التي سيقرّها الرئيس!!!
هذه الرهانات ، لا تعبر عن وعي سياسي و نضج، فبقدر ما تعبر عن مراهقة سياسية غير محسوبة، فليس من مصلحة النهضة أن تفشل محادثات تشكيل الحكومة، ثم إن الحكومة القادمة، هي حكومة التونسيين و ليست - فقط- حكومة النهضة.. فمن أراد أن يخدم تونس دون شروط، فمرحبا به، و من أراد أن يكون في المعارضة، فليكن، فتلك شروط اللعبة الديمقراطية، أما أن تكونوا خارج دائرة الفعل، و تنتظرون السقوط فتنهالون و تغتالون بكل شماتة، فنحن أولا و أخيراً، تونسيون، و هذه فرصة لبناء بلدنا من جديد، فإما ان تكونوا معنا و مع التاريخ، و إما سيجرفكم التيار إلى ما تحت القاع..
عاشت تونس، و أحرارها و حرائرها...
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Par:hjrnft (Tunisia )
Sur: أما أن تكونوا مع الحكومة... أو فلتصمتوا