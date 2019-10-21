المغرب: ارتفاع حجم التبادل التجاري مع تركيا 30.6 بالمئة

Lundi 21 Octobre 2019
الأناضول - الرباط / خالد مجدوب - كشفت بيانات رسمية مغربية، الإثنين، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع تركيا 30.6 بالمئة خلال 12 عاما.
وقالت وزارة المالية المغربية في تقرير إن حجم التبادل التجاري مع تركيا ارتفع إلى 27 مليار درهم (2.8 مليار دولار) خلال 2018، مقابل 6.6 مليار درهم (688 مليون دولار) في 2006 .
وأضافت الوزارة أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت زيادة منتظمة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا حيز التنفيذ.
وفي أبريل/ نيسان 2004، وقّع المغرب مع تركيا اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2006.
وحسب التقرير، بلغ العجز التجاري المغربي مع تركيا 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) خلال 2018.
وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 269 مليون درهم (28 مليون دولار) في 2018، مقابل 139 مليون درهم (14مليون دولار) في 2017، و603 ملايين درهم (62 مليون دولار ) في 2016.
ويعمل بالمغرب 160 شركة تركية في عديد من المجالات، في مقدمتها البناء والتشييد، والتجارة بالجملة والتقسيط، والنسيج، وفق التقرير.
وقالت وزارة المالية المغربية في تقرير إن حجم التبادل التجاري مع تركيا ارتفع إلى 27 مليار درهم (2.8 مليار دولار) خلال 2018، مقابل 6.6 مليار درهم (688 مليون دولار) في 2006 .
وأضافت الوزارة أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت زيادة منتظمة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا حيز التنفيذ.
وفي أبريل/ نيسان 2004، وقّع المغرب مع تركيا اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2006.
وحسب التقرير، بلغ العجز التجاري المغربي مع تركيا 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) خلال 2018.
وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 269 مليون درهم (28 مليون دولار) في 2018، مقابل 139 مليون درهم (14مليون دولار) في 2017، و603 ملايين درهم (62 مليون دولار ) في 2016.
ويعمل بالمغرب 160 شركة تركية في عديد من المجالات، في مقدمتها البناء والتشييد، والتجارة بالجملة والتقسيط، والنسيج، وفق التقرير.
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